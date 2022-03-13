Bir yıl önce 122 liraydı; mutfak tüpünün fiyatı 300 lirayı aştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Bir yıl önce 122 liraya satılan 12 kilogramlık ev tipi mutfak tüpünün bugünkü fiyatı 300 lirayı aştı. Yani mutfak tüpü son bir yılda yüzde 146 oranında zamlandı. Bu fahiş zammı dar gelirli vatandaşlarımız nasıl kaldırsın” diye sordu.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal’ın haberine göre, Mutfak tüpünün uzun süre kullanılamadığına da dikkat çeken Akın, “Yoğun kullanımda bir mutfak tüpü 15-20 günde bitiyor. Vatandaş yalnızca tenceresini kaynatabilmek için ayda 600 lirayı nasıl versin?” değerlendirmesini yaptı. Bir ailenin yılda ortalama 18 defa tüp satın almak zorunda kalacağını söyleyen Akın, “Bugünden itibaren yıl içinde hiç zam gelmeyeceğini varsaysak bile bir ailenin mutfak tüpü maliyeti yılda 5 bin 400 lirayı aşıyor. Bu zamlarla vatandaşın ocağını söndürdünüz” ifadesini kullandı.