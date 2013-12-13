Bir yıl içinde 15 yalı satıldı

İstanbul'da bulunan yalılardan son bir yıl içinde 20 tanesi satışa çıkarıldığı, bunlardan 15 tanesinin satıldığı ortaya çıktı. Yalıların fiyatları 20 milyon ile 115 milyon arasında değişiyor.

Ayşegül Akyarlı Güven'in Wall Street Journal'daki yazısına göre, yalılar İstanbul'un en değerli gayrimenkulü durmunda. İstanbul'da 600'e yakın yalı ve konak bulunuyor, bunlardan her yıl ortalama 12 tanesi satışa çıkıyor.

Yalı fiyatları ise 20 milyon ile 115 milyon arasında değişiyor. Bu milyonlar kazandıran satışı yapmak isteyen insan sayısı ise bu yıl daha fazla, bu sene içinde ortalama 20 yalı satışa çıkarken 15 tanesi satılmış durumda.

Yalı fiyatlarıda talep doğrultusunda hızla yükseldiğinin altı çizilen yazıda, fiyatları yükselten diğer etkenler ise Türkiye'nin son zamanlarda ekonomik olarak yaptığı sıçrayış ve mülk sahiplerinin bu gayrimenkullere yüzme havuzu, garaj ve güvenlik sistemleri gibi lüks özellikleri eklemesi olarak belirtiliyor.

İki yüzyıldır İstanbul'un en değerli varlıklarını yalılar oluşturuyor. Şu an daha fazla yalı sahibi milyon dolarlar kazandırabilecek bu ender ve ikonik emlakları satışa çıkarıyor.

Tipik olarak İstanbul'da 600 civarında bulunan bu yalıların yaklaşık bir düzinesi her yıl el değiştiriyor. Emlakçılardan alınan bilgiye göre bu yıl 15 yalı satılırken beş yalı ise satılmayı bekliyor. Şu an satışta olan yalıların fiyatı 20 ila 115 milyon dolar arasında değişiyor.

Satışlar gizlilik içerisinde yapılıyor

Ancak satışa çıkarılan yalıların tam sayısı ve satış rakamları tam olarak bilinmiyor bunun da en büyük nedeni bu satış işlemlerinin genellikle gizlice yapılması. Emlakçılar, yüksek profilli yalı sahiplerinin satış yaptıkları yönünde haberlerin magazin dünyasına yansımasından ve kendilerinin finansal sorun yaşadıkları imajını vermesinden endişe duyduklarını söylüyor.

Bosforce Emlak'ın sahibi Ulvi Özcan, şu ana kadar çok sayıda değerli gayri menkul satışı yaptığını söyledi. Özcan, "Yalılarını satan kişilerden yalnızca üçü ya da dördü gizlilik istemeyerek bize normal pazarlama metotlarını kullanmamıza izin verdi. Tüm diğer satışlar tam bir gizlilik içerisinde yürütüldü. Yalılarını satan kişiler gizli kalmak istediler, bazı yalı sahipleri satmak istedileri fiyatı benimle dahi paylaşmıyor" diyor.

Hatta yalıları almak isteyen kişiler dahi satan kişiyi anlaşma tamamlanmaya yaklaşıncaya kadar tanıyamıyor. Emlak şirketleri bu durumun özellikle satışı yapan kişinin ünlü ya da iş dünyasından elit bir ailenin üyesi olması durumunda yaşandığını kaydediyor.

Yabancılar fiyatları arttırıyor

Global çapta sıcak emlak piyasalarında olduğu gibi burada da fiyatlar yabancı alıcılar tarafından yukarıya çekiliyor. Özellikle hükümetin 183 ülke vatandaşına Türkiye'de gayrimenkul alışına izin verdiği 2012 yılındaki düzenlemeden sonra.

Yalı fiyatlarını yükselten diğer etkenler ise Türkiye'nin son zamanlarda ekonomik olarak yaptığı sıçrayış ve mülk sahiplerinin bu gayrimenkullere yüzme havuzu, garaj ve güvenlik sistemleri gibi lüks özellikleri eklemesi. 2001 yılında 2,5 milyon dolara satılan bir yalının şu an 15 milyon dolara satıldığı belirtiliyor. Satılan yalılar arasında Rumelihisarı'ndaki bir yalının 115 milyon dolara satılması en yüksek satış olarak belirtiliyor.

Osmanlı döneminde tüccarların yazın kullandığı, çoğunluğu ahşap, rengarenk yalılardan Avrupa Yakası'nda olanların fiyatları yüzde 25 daha fazla. Cumhuriyet döneminde ülkenin yükselen sanayicileri yalıları tercih ederken, bugün ise İslami kökleri olan hükümetine yakın iş dünyasından isimler yalı satın almayı tercih ediyor.

Tarihi eser olan yalıların bakımları ise oldukça masraflı, konuyla ilgili bilgi veren Özcan, "Eğer eski ise 500 metrekarelik bir yalının yıllık maliyeti 10 bin dolara kadar çıkabiliyor. Yenilenmiş bir yalı ise bu maliyet 3 bin dolar. Çoğu yalı ahşaptan yapıldığı için her iki-üç yılda bir boyanmak zorunda." diyor.

Restorasyon karşılığı oturma izni

2007 yılında kamuya ait 300 yıllık bir yalıyı restorasyon etmesi şartı ile Ali Ağaoğlu'na burada 25 yıl yaşama hakkı tanındı. Ali Ağaoğlu en eski yalı olarak bilinen bu konutun restorasyonu için ne kadar harcadığını açıklamıyor. Ancak uzmanların tahmini 40-70 milyon dolar civarında bir harcama yapılmış olduğu yönünde. Asya yakasındaki Anadoluhisarı'nda bulunan konut Osmanlı sadrazamı Amcazade Hüseyin Paşa için yapılmıştı.

Haberin tamamını okumak için tıklayın