'Bir yere gitmiyorum'



Noel tatili öncesi kasti kart görüp cezalı duruma düştüğü şeklinde eleştirilen Fenerbahçeli futbolcu Diego Lugano, tatilini ailesiyle birlikte Türkiye'de geçireceğini söyledi.



Fenerbahçe'nin Uruguaylı defans oyuncusu Diego Alfredo Lugano, ''Son oynanan Antalyaspor maçında, Noel tatiline erken çıkmak için kasti sarı kart gördüğü'' şeklindeki iddiaları yalanladı.



Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Lugano, bu iddiaların bilgisizce ortaya atıldığını ileri sürerek, ''Eşim hamile ve yakında doğum yapacağı için hiçbir yere hareket edemiyoruz. Eşim ve çocuklarımla birlikte Noel tatilini Türkiye'de geçireceğiz'' ifadelerini kullandı.



Lugano, açıklamasında, ''Ben zaten Noeli burada geçirmek zorundayım. Çünkü eşim hamile ve çok yakında doğum yapacak. Bu nedenle hiçbir yere hareket edemiyoruz. Zaten Noel tatilini eşim ve çocuklarımla birlikte Türkiye'de geçireceğim. Niye ben kasıtlı olarak kart göreyim? Bu konu beni de çok rahatsız ediyor. Çünkü ben oynadığım tüm maçları adeta yaşıyorum. Kendimi inanılmaz derecede yaptığım işe motive ediyorum. Bu sırada oyundan başka hiçbir şeyi düşünmüyorum. Maç içinde böyle hesaplar yapacak vaktim bile yok. Eksik ve yanlış bilgilerle yapılan bu yanlış haberleri üzüntüyle karşılıyorum'' sözlerine yer verdi.

