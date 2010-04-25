'Bir yazı yazdım, çıkmadı, elli yıldır ilk kez...'

T24 - Mustafa Balbay'ın Cumhuriyet'in Ankara temsilciğinden alınmasıyla ilgili yazdığı yazısının çıkmadığını, yaşadığı olayın ilk kez başına geldiğini belirten Oktay Akbal, bu durum üzerine yazılarına bir süre ara vereceğini açıklıyor. Akbal, Mustafa Balbay gibi düşünenlerle "kutsal savaşı her şeye karşın" sürdüreceğini de ifade ediyor.





Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Oktay Akbal'ın "Okurlarıma bir açıklama" (25 Nisan 2010) başlığıyla kaleme aldığı yazısı şöyle:







Okurlarıma Bir Açıklama







Bir yazı yazdım, çıkmadı. Öfkelendim. İlk kez başıma gelmişti. Elli yıldır ilk kez...



Mustafa Balbay’ın Ankara Temsilciliği’nden alınmasıydı... Çok yanlış bulmuştum. Hele bir buçuk yıldır hapiste olan, hem de müebbetle yargılanan bir arkadaşa uygulanması gereksiz bir şeydi.



Bir yazar, gerektiğinde kendi gazetesini de eleştirir. Herkesi, her şeyi, eleştirdiği gibi...



Bu gazete, Mustafa Kemal Atatürk’ün gazetesidir. Cumhuriyet devrimlerini, ilkelerini yaşatmakla, korumak ve kollamakla sorumludur.



Mustafa Kemal, Yunus Nadi, Nadir Nadi, İlhan Selçuk, ben ve tüm arkadaşlar bu görevin sorumluluğunu duyuyoruz.



Ne denli üzülsem de gazetemi hem de böyle karışık bir dönemde bırakıp gitmek olmazdı elbet.



Balbay ve onun çizgisindeki tüm arkadaşlarla birlikte bu kutsal savaşı sürdüreceğiz. Hem de “her şeye karşın!..”



Ben biraz rahatsızım. Bir süre dinlenmem gerekiyor.



İlk fırsatta “Evet-Hayır”ları sürdüreceğim. Bu yalnız bir gazetecilik görevi değil, bir Kemalistlik, bir devrimcilik, bir insanlık görevi...



Sevgilerle...