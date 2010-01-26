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Bir Yaşam Tutkununu Kaybettik

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanı ve işadamı Şakir Eczacıbaşı, İstanbul'da toprağa verildi.

26 Ocak 2010 02:00

Şakir Eczacıbaşı, 23 Ocak tarihinde tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu. Bugün öğle namazının akabinde Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılındı. Eczacıbaşı’nı son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.Ticaretten, sanata, devlet büyüklerinden, medyaya kadar herkes Şakir Eczacıbaşı için Teşvikiye Camii’nde buluştu. Camide kılınan öğle namazının ardından duayen iş adamı ve kültür insanı Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.



Bir Yaşam Tutkununu Kaybettik:



İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, DSP Genel Başkanı Masum Türker, Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın törene katılırken sanat dünyasından Yaşar Kemal, Türkan Şoray, Kadir İnanır, Aziz, Haldun Dormen, Ali Poyrazoğlu gibi isimler de hazır bulundu.



Kısa Kısa Şakir Eczacıbaşı


-1929 yılında İzmir’de dünyaya geldi.
-Orta öğrenimini Robert Koleji’nde, yüksek öğrenimini Londra’da tıp üzerine yaptı. Türkiye’ye döndüğünde ticarete değil, sevdalısı olduğu sanata yöneldi.
-Birçok sanat ve tıp dergisinde çalıştı. 1953’te Vatan Gazetesi’nin Sanat Yaprağı dergisinde görev aldı ve 1972’de Abdi İpekçi’nin isteği üzerine Türkiye’nin en saygın sanat dergilerinden Milliyet Sanat’ın kuruluşuna öncülük yaptı.
-Sabahattin Eyuboğlu ve Pierre Buro ile birlikte Eczacıbaşı Kültür Filmleri dizisini hazırladı. 1964’te Avrupa Konseyi Kültür Filmleri Ödülü’nü kazandı.
-Eczacıbaşı Holding’de üst düzey görevlerde bulundu.
-Eczacıbaşı basketbol, voleybol ve masa tenisi takımlarını kurdu. Takımlar, Türkiye şampiyonlukları elde etti.
-Ara Güler’in “O kadar biliyorsan kendin çek!” demesi üzerine Leica marka fotoğraf makinesi aldı ve fotoğraf çekmeyi öğrendi. Yurtiçinde ve dışında onlarca fotoğraf sergisi açtı.
-Fransa’da Sanat ve Edebiyat Şövalyesi Nişanı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.
-İKSV’nin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi. İKSV’nin kendine ait binasının olmasını hayal eden Eczacıbaşı, Deniz Palas’ın açılışını hastalığı nedeniyle göremedi.
-İrlandalı yazarlar Bernard Gide (Gülen Düşünceler) ve Oscar Wilde’in (Tutkular, Acılar, Gülümseyen Deyişler) derlemelerini yayınladı. Onlarca kaynaktan yararlanarak yazdığı kitaplar, bu iki yazarı anlamak için temel eser niteliğinde…
Şakir Eczacıbaşı için taziyeler, 25-29 Ocak, 15.00-19.00 saatleri arasında İKSV Vakfı Leyla Gencer Toplantı Salonu'nda kabul edilecek.

Yazı: Can Barış Çevik Fotoğraflar: Emrah Tarım (MİHA)

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