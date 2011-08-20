-Bir yanda sefalet bir yanda safari NAIROBI (A.A) - 20.08.2011 - Kenya'nın başkenti Nairobi'deki tabiat parkı içinde safari yürüyüşü yapan ziyaretçiler, Kenya topraklarındaki doğal yaşamı yakından görme imkanı buluyor. Başkentte 40 dönüm alanda kurulu yürüyüş parkurunda, büyük Kenya safarisinden kısa bir deneyim sunuluyor. Yürüyüş parkı içinde antilop, albino zebra, siyah beyaz colobus maymunu ve sırtlan gibi bölgeye özgü canlılar bulunuyor. Ziyaretçiler parktaki yürüyüşleri boyunca aslan, çita ve leoparların yanı sıra cüce su aygırı, gergedan, sincap veya babun gibi sayısız hayvan türünü de görebiliyor. Yürüyüş safarisine Kenyalı yeni evli çiftler de gelinlik ve damatlıkları ile gelerek fotoğraf çektiyor. İçinde 150'den fazla bitki türünü de barındıran Nairobi yürüyüş safarisine çeşitli ülkelerden yılda 500 bin kişi katılıyor. -Ziyaretçiler Masaileri de görebiliyor- Yürüyüş safarisinin çıkışında ise ünlü Masai kabilesinden bir grup, geleneksel kıyafetleri içinde şarkıları ve danslarını sergileyerek ziyaretçilere kendi kültürlerini tanıtıyor. Tanzanya ve Kenya sınırları içinde yer alan geniş Masai Mara, diğer adıyla Serengeti bölgesinde yaşayan ve Afrika'nın en eski kabilelerinden olan Masailer, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı yaşıyor. Masai dilinde isminin "yağmur" anlamına geldiği söyleyen Lenana, diğer kabilelerden farklarının halen geleneklerini sürdürmeleri olduğunu belirterek, "Hala kanıyla karıştırıp sığır sütü içiyoruz, bu bizi hastalıklardan koruyor" diyor. Yaklaşık bir metre yükseğe zıplamaları ile ünlü Masailer zıplamanın kendilerini güçlendirdiğine inanıyor. Cesaretleri, savaşçı ruhları ve sığırlarına bağlılıklarıyla ünlü Masailer, sürekli olarak sığırlarını otlatabilecekleri yeni yerler arıyor ve hiçbir toprağı sahiplenmiyor.