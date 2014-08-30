'Bir yanda anacığım, diğer yanda gönlümdeki lider'

Gazeteci Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak, annesine twitter aracılığıyla seslendi. İsim vermeden annesinin cemaat'e yakınlığından şikayetçi olan Mehmet Ali Ilıcak, "Bir yanda beni hayata kavuşturan, dert ortağım, telinin zarar görmesinden korktuğum biricik Anacığım. Diğer yanda; inancım, düşüncelerim, kendimce doğrularım, gönlümdeki lider, memleket hakkında fikirlerim. Çaresizce yutkunuyor ve susuyorum" ifadelerini kullandı.

"Aylardır sustum" diyen Mehmet Ali Ilıcak, annesinin cemaate yönelik desteğine twitter üzerinden yazdığı mesajlarla tepki gösterdi.

İşte Mehmet Ali Ilıcak'ın twitter'da annesine yazdıkları: