Bir yağmur damlası onu öldürebilir!

T24 - Tek bir yağmur damlasının üzerine düşmesi, dondurma yemek ya da duş yapmak bile bu kız için ölümcül!



Emily Payne, gittiği her yere şemsiyesini de götürmek zorunda, çünkü bir tek yağmur damlası bile onu öldürebilir.



20 yaşındaki Emily'nin çok nadir görülen bir alerjisi var, vücudu ısı değişikliklerine ayak uyduramıyor.



Eğer aniden ısınır ya da üşürse vücudu şoka giriyor ve Emily bayılıyor.

Dondurma yemek, banyo yapmak, yüzmek ya da bir anda yağan yağmura yakalanmak gibi basit şeyler, onun için ölümcül.



Emily: "Tenime değen bir su damlası bile vücudumun tepki göstermesi için yeterli oluyor."



Dünya üzerinde sadece 44 kişinin bu alerjiden müzdarip oludğu biliniyor. Emily'de, alerjiye dair belirtiler, henüz 13 yaşındayken başladı.



16 yaşındayken, denizde iki kez kendisinden geçip, ölümden dönmesinin ardından nihayet "soğuk ürtiker" alerjisi tanısı konulmuş.



Şimdi çantasında adrenalin iğnesi taşıyan Emily, durumunu açıklayan ve kendinden geçmiş halde bulunursa, çantasındaki şırınganın enjekte edilmesini içeren bir tıbbi bileklik de takıyor.



Sokakta bir kez aniden bastıran yağmura maruz kalan Emily, şans eseri yanından geçen birinin notu okuyup, adrenalin iğnesini yapmasıyla hayata döndüğünü söylüyor.







