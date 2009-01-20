'Bir yabancı alacağız '



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, yabancı futbolcu kontenjanları açılınca orta sahaya bir yabancı futbolcu alacaklarını söyledi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sırasında basın mensuplarıyla sohbet etti.



Denizli, yabancı kontenjanının açılıp açılmayacağı ve transfer yapıp yapmayacakları sorusuna, ''Yabancı kontenjanımız açılacak ve orta sahaya bir yabancı futbolcu almayı düşünüyoruz'' yanıtını verirken, bunun ne zaman gerçekleşeceği sorusu üzerine de ''Yarın, belki yarından da yakın'' dedi.



İsveç'in Hammarby kulübünden transfer edilen Erkan Zengin'e de değinen Denizli, bu futbolcuyu uzun süredir takip ettiklerini ifade etti.



Erkan'ı genç milli takımdan izlediğini belirten Denizli, ''Ayrıca Hammarby'deki maçlarını izleyen futbol adamları vardı. Erkan, her takıma lazım olabilecek bir futbolcu. İsveç'te ligler bittiği için 2 haftalık bir süreye ihtiyacı var. Ondan yararlanacağız'' diye konuştu.



Kocaelisporlu Semavi'yi de istediklerini anlatan Denizli, yöneticilerin bu futbolcuyla görüşeceklerini kaydetti. Semavi'yi de takip ettiklerini belirten Denizli, ''Kocaelispor'un Süper Lig'e çıkmasında çok büyük katkısı var. Risksiz bir transfer ve ondan da faydalanabiliriz'' şeklinde konuştu.



Tedavisini İtalya'da sürdüren Delgado için kondisyoner Stefano Moreno ile bir fizyoterapisti sabah bu ülkeye gönderdiklerini anlatan Mustafa Denizli, Arjantinli futbolcunun Denizlispor maçında forma giyemeyeceğini, belki Antalyaspor karşısında oynayabileceğini söyledi.



Avrupa'da futbolcu arayacak bir ekip kuracaklarını vurgulayan Mustafa Denizli, bu ekibin sezon sonunda yapacakları transferler için çalışmalar yapacağını belirtti.



Avrupa'da sol bek ve kaleci mevkileri için görüştükleri 2 gurbetçi futbolcu bulunduğunu söyleyen Denizli, bu görüşmelerin de sezon sonu için olduğunu kaydetti.



Sağ dizinde ağrıları olan Nobre'nin sakatlığı ile ilgili bir soruya da Denizli, ''Nobre fedakar bir oyuncu. Zaman zaman buna benzer sıkıntıları oluyor. Güçlü bir oyuncu olduğu için kısa sürede aramıza döneceğini ve Denizlispor maçında oynayacağını düşünüyorum'' şeklinde konuştu.



Mustafa Denizli, son olarak Antalyaspor ile Fortis Türkiye Kupası'nda eşleşmelerine değinerek, ''Enteresan bir eşleşme oldu. Aynı gruptan çıkıp yine eşleştik. Ayrıca 1 hafta içinde 3 kez karşılaşacağız'' diyerek sözlerini tamamladı.