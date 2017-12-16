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Bir veli okula çiğ köfte getirdi, 40 öğrenci zehirlendi!

"Çocuklarınızı kantinlerden beslenmeye yönlendirin"

16 Aralık 2017 17:22

İzmir'in Selçuk ilçesinde en az 40 ilkokul öğrencisi, evden getirilen çiğ köfteyi yiyerek zehirlendi. Öğrenciler ambulanslarla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay sonrası çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı

İzmir Kantinciler Odası Başkanı Habib Sak okulda kermes yapıldığını iddia ederek, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'Okullarda kermes yapılmasın' derken ne yazık ki bazı okullar bu yazıyı dinlemiyor. Çocuklarınızı kantinlerden beslenmeye yönlendirin" dedi.

Bir veli okula getirdi

Olay dün saat 12.00 sıralarında Selçuk 8 Eylül İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre velilerin evden getirdiği yemeklerle kermes yapılan okulda, çocuklar bir velinin yaptığı çiğ köfteyi yedi. Çiğ köfteyi yiyen çocuklarda bulantı ve kusma belirtisi ortaya çıkınca okula 112 ekipleri çağrıldı. Bulantı ve kusmanın en az 40 çocukta görülmesi üzerine okula çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Çocuklar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına çocukların yaklaşık 30'u taburcu olurken geri kalanının da tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

 

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