Bir veda da Ivanovic'ten



Avustralya Açık'ta tek bayanlarda sürpriz sonuçlar gelmeye devam ediyor. 7 numaralı seri başı Venus Williams'tan sonra 5 numaralı seri başı Ana Ivanovic de 3. turda elendi.







Teniste sezonun ilk Grand Slam mücadelesi olan 97. Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na, üçüncü tur maçlarıyla devam edildi.



Melbourne Park kortlarında yapılan, toplam 22 milyon Avustralya Doları ödüllü turnuvanın üçüncü gününde tek bayanların favori isimlerinden Ana Ivanovic, Alisa Kleybanova'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.



Hisense Arena'daki maçta dünya klasmanında 31. sırda yer alan Rus raket ile karşılaşan geçtiğimiz yılın finalisti, ilk seti 7-5 kaybetti. İkinci sette 10 oyunun 8'inde rakipler birbirlerinin servisini kırarken, Ivanovic tie-break'le aldığı oyunla maça dengeyi getirdi.



Turnuvanın 29 numaralı seri başı Kleybanova sanılanın aksine oldukça rahat geçirdiği final setini 6-2 alarak güçlü rakibini saf dışı bıraktı.



2008'de Roland Garros'u kazandıktan sonra Wimbledon'a üçüncü turda, Amerika Açık'a da ikinci turda veda ederek klasmanda zirvedeki yerini kaptıran Ana Ivanovic, 5. kez katıldığı Avustralya Açık'a da 3. kez üçüncü turda veda etti.



20 yaşındaki genç Rus raket ise kariyerinde ikinci kez katıldığı Avustralya Açık'ta dördüncü tura güçlü rakibini yenerek yükseldi ve dikkatleri üzerine çekti.



Tek bayanlarda turnuvanın 1 numaralı seri başı bir diğer Sırp raket Jelena Jankovic, dördüncü tura 26 numaralı seri başı Ai Sugiyama'yı 6-4'lük iki setle yenerek yükselirken, 3 numaralı seri başı Rus Dinara Safina da 6-2'lik iki setle sonuca gitti.