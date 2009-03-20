Bir vatandaşın feryadı!

Birgün gazetesi arka sayfasını (20 Mart 2009) oldukça ilginç bir ilana ayırdı. Birgün’ün kendi sayfasında yayımladığı kurumsal imaj ilanının başrolündeyse Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Photoshop tekniğiyle 11 yıl yaşlandırılmış hali vardı.Arka sayfasına 3 Mart 2021 tarihini atan Birgün, Erdoğan’ı başbakanlıktan ayrıldıktan sonraki haliyle ancak oldukça çökmüş bir şekilde tasvir etti. Gazetenin arka sayfasındaki ilanı, bir haber metnine benzeten Birgün, Erdoğan’ın 11 yıl sonraki haliyle yaptığı röportaja “Tayyip Erdoğan’ın feryadı” başlığını attı.Haber metninin içeriğindeyse şu cümlelere yer verildi:“O bir zamanların başbakanıydı… Türkiye’nin en zengin adamıydı. Şimdi kimse yüzüne bakmıyor. Batsın bu dünya!Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Recep Tayyip Erdoğan’la Tophane Tayfunspor Lokali’nde konuştuk… Hayli yorgun ve bitkin görünen Erdoğan ilerleyen yaşına rağmen bizimle uzun bir sohbet etti:‘Ben bu ülkenin başbakanlığını yaptım. Şu insanoğlu çiğ süt emmiş. Oylarım düşüp bir kenara atılınca yanımda kimseler kalmadı. Ardından felaketler geldi. Önce Karadeniz’de gemiciklerim battı. Yetmedi damatlarımla bozuştum. Ellerimle pirzola yedirdiğim pırlanta gibi bir ortağım vardı. Çekleri üzerime bırakıp Afrika’ya kaçtı.Gülme komşuna gelir başına derler.Zamanında fakir fukaraya çok gülmüştüm. İşsizlik diyeni azarlamış, yoksulum diyene küfretmiştim. Nereden geldiğimi unutup, çıktığı kabuğu beğenmeyen biri haline gelmiştim.Eskiden Türkiye’nin en zengin adamıydım. Yoksulların çok ahını aldım, ezilmişlerin çok ahını aldım. Kendim ettim, kendim buldum.Birgün gazetesini tebrik ederim. Siz dün neyseniz, bügün de öylesiniz. Delikanlılığı hiç bozmadınız. Her zaman yoksulun, ezilmişin yanında oldunuz. Düşenin dostu olmaz bilirdim. Meğer siz varmışsınız… Nerede o yandaşlarım, vefasız arkadaşlarım?’Gazete, ilanın kenarına iliştirdiği bir notaysa “Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Bir gün herkese Birgün gerekebilir” dedi.