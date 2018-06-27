Bir vahşet haberi de Adana'dan: Ön patileri kesilen yavru köpek hayatını kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve hayatını kaybeden yavru köpekten sonra bir vahşet haberi de Adana’dan geldi. Çukurova Üniversitesi'nde ön patileri kesilmiş halde ölü bir yavru köpek bulundu.

Adana'nın yerel Günaydın Gazetesi'nin haberine göre Çukurova Üniversitesi'nde çalıştığı öğrenilen bir kişi öğlen yemeği için Kongre Merkezi'ndeki yemekhaneye giderken ağaçlık alanda ön patileri kesik ölü bir yavru köpek buldu.

Ölü yavru köpeğin fotoğrafını çekip paylaşan kişi ;” Ağaçlıkların orada yavru köpeği gördük. Ön iki ayakları kesikti. Ayrıca hayvan ezilmiş. Muhtemelen yoldan geçen araçlarda çarpmış olacak. İnsanlar yoldan geçerken bakıp geçiyorlar. Yerleşkenin içerisinde çok sayıda yavru köpek var. Karşılaştığımız manzara çok korkunç“ dedi.

Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi Mert Ali Karakılçık, köpeğin ölümü ile ilgili bir araştırma yapacaklarını ve ardından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.