Bir uzman çavuş, eri vurdu

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde Uzman Çavuş Mustafa K., tartıştığı jandarma er 20 yaşındaki Birkay Çetinkaya'yı beylik tabancasıyla vurdu.

Yenişarbademli Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mustafa K., bugün saat 18.00 sıralarında karakolda kolorifer dairesinde görevli jandarma er Birkay Çetinkaya ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ç., Birkay Çetinkaya'ya beylik tabancasıyla ateş etti.

Göğsüne 1, bacağına 2 mermi isabet eden Çetinkaya, ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı asker Çetinkaya, Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Uzman çavuş Mustafa K. ise gözaltına alındı.