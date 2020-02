Bir Umut Yeter adlı dizideki, "Bunun sütü bozuk. Tam bir Çerkez kızı" sözleri Meclis gündeminde

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kanal D Televizyonunda ekrana gelen “Bir Umut Yeter” adlı diziyi Meclis'e taşıdı. Öztunç, dizinin 6 Ekim Cumartesi günü yayınlanan bölümündeki, “Bunun sütü bozuk. Annesi şoförün yeğeniydi çok güzeldi. Tam bir Çerkes kızı” ifadelerinden dolayı kanal yöneticilerini, dizinin yapımcı ve senaristini "kullanılan çirkin dil" nedeniyle özür dilemeye davet etti.

Eski bir RTÜK üyesi olan CHP’li Öztunç, “Çerkes nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Kahramanmaraş’ın milletvekili olarak bu dizide kullanılan ayrımcı dilden ve yakışıksız üsluptan ben de son derece rahatsız oldum” dedi.

Dizinin başrollerinde Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre ve Hazal Subaşı oynuyor.

Öztunç’un konuyla ilgili basın açıklamasının tamamı şu şekilde;

“Pek çok kesimde infiale neden oldu”

“Kanal D Televizyonunda 6 Ekim 2018 Cumartesi Günü yayınlanan “Bir Umut Yeter” adlı dizide Çerkeslere ve kadınlara yönelik olarak kullanılan ayrımcı dil başta Çerkes yurttaşlarımız ve kadınlarımız olmak üzere toplumun pek çok kesiminde infiale neden olmuştur. Halkımız ve Sivil Toplum Kuruluşlarımız konuyu çeşitli kanallardan gündeme taşımış, RTÜK ve Kanal D başta olmak üzere ilgili kurumlara şikayetlerini yoğun bir şekilde resmi kanallardan bildirmişlerdir. “

“Çerkeslerin ülkemizde en yoğun nüfusa sahip olduğu şehirlerden birisi olan Kahramanmaraş’ın milletvekili olarak bu dizide kullanılan ayrımcı dilden ve yakışıksız üsluptan ben de son derece rahatsız oldum.

Dizide kullanılan “sütü bozuk” tabiri ırkçı ve arkaik bir tabirdir. Bunu üstelik bir etnik kimlikle ilişkilendirerek ve bunun yanı sıra bir de kadın kimliği ile ilişkilendirerek kamusal alanda yapılan bir televizyon yayınında kullanmak hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir durum değildir.”

“Çerkes Halkı ülkemizin saygın bir parçasıdır. Medeni ölçütlerde de örnek toplumsal yapıları ile her zaman komşu ve akraba halklar tarafından takdir edilen bir halktır. Ülkemize her dönem siyasette, sanatta, sporda, kültürde ve edebiyatta önemli katkılarda bulunmuş ve ülkemizin gelişimine her zaman omuz vermişlerdir. Herkesin ama özellikle de toplumun tüm kesimlerine ulaşabilen medyanın bu konularda çok daha özenli davranması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. “

“Kanal D televizyonunun yöneticilerini ve dizinin yapımcı ve senaristini kullandıkları bu çirkin ve ayrımcı dil nedeniyle daha fazla gecikmeksizin başta Çerkes vatandaşlarımız ve kadınlar olmak üzere incittikleri herkesten samimi bir şekilde özür dilemeye ve bir daha tekrarlanmaması konusunda gerekli hassasiyeti göstereceklerini taahhüt etmeye davet ediyorum.