T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bir ülkeyle daha vize kalktı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Türkiye ile Kolombiya arasında uygulanan vize uygulamasının kaldırıldığını açıkladı

15 Mayıs 2012 15:20

Türkiye ile Kolombiya arasında müzakereleri tamamlanan vize muafiyet anlaşması Ankara'da imzalandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos'un Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetlisi olarak 17-19 Kasım 2011'de Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında, iki ülke arasında umuma mahsus pasaport hamillerine uygulanan vizenin karşılıklı olarak kaldırılmasının kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Vizelerin kaldırılması yönünde ziyaret sırasında alınan bu karar doğrultusunda, vize muafiyet anlaşmasının müzakerelerinin tamamlandığını belirten Bakanlık, iki ülkenin resmi ve umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları ile uluslararası sefer yapan gemi ve uçak mürettebatını da kapsayacak “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma'nın” Ankara'da imzalandığını açıkladı.

Anlaşmanın Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Şakir Fakılı, Kolombiya adına ise Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Fernando Panesso Serna tarafından imzalandığı belirtilerek, anlaşmanın tarafların gerekli iç onay işlemlerini yerine getirmelerinden 30 gün sonra yürürlüğe gireceğini ve bu hususun ayrıca ilan edileceği bildirildi.

ETİKETLER

KolombiyavizeTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24