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Bir ülkeyle daha vize kalkıyor

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir ülke ile daha vizelerin kalkacağını açıkladı.

29 Haziran 2010 03:00

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Endonezya ile vizelerin tamamen kaldırılmasıyla ilgili çalışmaları başlatma konusunda mutabakata vardıklarını bildirdi.


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Endonezya Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi. Konuk Cumhurbaşkanı için Köşk’te resmi karşılama töreni düzenlendi.


Türkiye’ye 25 yıl aradan sonra ilk kez Cumhurbaşkanı düzeyinde katılım sağlayan

Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono ile eşi Ami Yudhoyono, Cumhurbaşkanı Gül’ün konuğu olarak Türkiye’ye geldiler.


Konuk Cumhurbaşkanı için Çankaya Köşkü’nde resmi karşılama töreni düzenlendi. Tören sırasında, her iki ülkenin milli marşlarını okunurken, konuk Cumhurbaşkanı onuruna 21 pare top atışı yapıldı.


Törende, TBMM Başkan Mehmet Ali Şahin,  Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Alaattin Yüksel ile Garnizon Komutanı da hazır bulundu.


ANKARA MANZARASI İZLETTİ


Törenin ardından, Cumhurbaşkanı Gül ile eşi Hayrünnisa Gül, konuk Cumhurbaşkanı ve eşini Köşkü’nde balkonunda ağırladı. Gül, misafirlerine balkondan Ankara manzarası izletti. Daha sonra heyetlerarası görüşmeye geçildi. Ayrıca, Gül ve konuk heyet hatıra fotoğrafı çektirdi.


Endonezya Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerine seslenecek.


VİZELER KALKIYOR

Köşk'teki görüşmenin ardından basın mensuplarına bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Endonezya ile vizelerin tamamen kaldırılmasıyla ilgili çalışmaları başlatma konusunda mutabakata vardıklarını bildirdi.

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