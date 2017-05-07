KHK ile ihraç edilmelerinin ardından 60 gündür açlık grevinde olan Akademisyen Nuriye Gülmen ve Öğretmen Semih Özakça'nın durumuna dikkat çekmek için Ankara Konur Sokak'ta basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada HDP Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu'nun Avrupa Komisyonu'na sunduğu mektup okundu. Mektupta “Bir ülkenin akademisyenlerinin açlık grevi başlatması o ülkenin ayıbıdır” ifadeleri yer aldı.

KHK ile ihraç edilmelerinin ardından Ankara Konur Sokak'ta başlattıkları açlık grevinin 60. gününe giren Akademisyen Nuriye Gülmen ve Öğretmen Semih Özakça için basın açıklaması düzenlendi. KHK ihraçları sonrasında kurulan Sokak Akademisi'nden akademisyenler ve İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) de destek verdiği açıklamada, “Emekçiyiz haklıyız kazanacağız” sloganları atıldı. Burada konuşan İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Gülmen ve Özakça'nın çok büyük bir sorumluluk üstlendiklerini, sadece kendileri için değil KHK'lerle mağdur olan herkes için böyle bir yönteme başvurduklarını söyledi.

Türkdoğan, toplumsal muhalefetin bu duruma seyirci kalmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Sorumluluk üstlenmeliyiz. Hiçbirimizin yaşam hakkını tehlike altında bırakmadan, birlikte mücadeleyi büyütmeli ve çeşitlendirmeliyiz” dedi.

Türkdoğan'ın ardından HDP Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu'nun Avrupa Komisyonu'na sunduğu mektup okundu. Mektupta KHK'lerle binlerce kamu emekçisinin işlerinden edildiği, bu hukuksuz ve keyfi ihraçlara karşı iç hukuk yollarının önün tıkatıldığı ifade edildi. Mektupta Gülmen ve Özakça'ya destek olmak için çeşitli illerde açlık grevi başlatan akademisyenlere de değinilerek, “Bir ülkenin akademisyenlerinin açlık grevi başlatması o ülkenin ayıbıdır” denildi.