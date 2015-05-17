'Bir ülkede avukatlar dövülüyorsa avukat olmayanların başına neler geldiğini tahmin bile edemiyoruz'

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 33'üncü Olağan Mali Genel Kurul toplantısı Van'da başladı. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Bekir Kaya, CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, tüm illerin baro başkanları, delege ve avukatların katıldığı toplantıda konuşan Feyzioğlu, geçen süre içinde avukat meslektaşlarının dövüldüğünü, saldırıya uğradığını, fiili saldırılara maruz kaldıklarını, özel güvenlik görevlileri tarafından hastanelik edildiklerini söyledi.

"Bir ülkede avukatların başına bunlar geliyorsa avukat olmayanların başına nelerin geldiğini artık tahmin bile edemiyoruz" diyen Feyzioğlu, saldırılara karşı baroların ortak bir duruş sergilediğini ve omuz omuza mücadele ettiğini söyledi. Feyzioğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Adalet mekanizmasına güvendeki büyük düşüş ve siyasi atmosferin hiç olmadığı kadar kutuplaşması, avukatları sistemin aksaklığının mağduru yapmaktadır. Barolarımız her meslektaşımızın başında bir polis bulunmasını sağlayamaz ama esasa müessir olan çözüm kuşkussuz adalet mekanizmasını adalet dağıtır hale getirmek ve toplumdaki keskin dili sona erdirmek olmalıdır.

'Türkiye’nin her yerinde aynı insan hakkı için mücadele etme kararlılığı içindeyiz'

"Tarihi kucaklaşmayı sağlayacak olan ortak lisan şu an sadece biz hukukçuların sahip olduğu lisandır. Bu lisan, hak, hukuk, adalet ve demokrasinin evrenselleşmiş ilkeleri ve hukukun üstünlüğüdür. Türkiye’nin her yerinde aynı insan hakkı için mücadele etme kararlılığı içindeyiz. Türkiye Barolar Birliği hiç bu kadar önemli bir tarihi sorumluluğun altına girmemişti. Bu tarihi sorumluluğu el birliğiyle götürmekten onur duyuyorum.

Feyzioğlu'nun konuşmasının ardından, önceki dönemlerde TBB kurullarında görev yapan avukatlara plaket verildi. Kendisine plaket verilmesi için çağrılan Ankara Barosu saymanı Mahmut Karatekin, TBB Başkanı Feyzioğlu'nu protesto ettiğini açıklayarak plaketi masaya bıraktı.

"Baroların seçimlerine karışmayan, barolar arasında ayrım yapmayan, odasının bulunduğu katı güvenlik çemberi içine almayan, siyasi ikbal yerine, mesleğin ve meslektaşların sorunlarıyla ilgilenen bir barolar birliği başkanı özlüyorum. Bu düşüncelerle bu plaketi kabul etmem kişiliğime, meslek etiğime, inandığım değerlere aykırı olacaktır. Bu nedenle bu plaketi sayın barolar birliği başkanına aynen iade ediyorum. Saygılar sunuyorum" diyerek kendisine verilen plaketi yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu masaya bırakan Karatekin, meslektaşlarının bir kısmından da alkışlı destek aldı..