-Bir ülke tek başına üstesinden gelemez İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Afganistan'ın mücadele etmekte olduğu terörizm, aşırıcılık, uyuşturucu ve insan kaçakçılığının bir ülkenin tek başına üstesinden gelebileceği sorunlar yumağı olmadığını belirterek, ''Söz konusu sorunların kronikleşmesi, Afganistan'ın hak ettiği istikrarlı ve müreffeh geleceğine ulaşması yolundaki en büyük engeli teşkil etmektedir. Oysa Afganistan'da akan kardeş kanının durması, güvenliğin ve istikrarın tesis edilmesi, iyi yönetişimin kök salması hepimizin ortak dileğidir'' dedi. Gül, ''Asya'nın kalbinde Güvenlik ve İşbirliği'' başlıklı ''Afganistan İçin İstanbul Konferansı''nın açılışında yaptığı konuşmada, katılımcılarla son derece anlamlı toplantıda bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bugün herkesin, Asya'nın kalbindeki konumuyla, bulunduğu bölgeyi ve ötesini derinden etkileme potansiyeline sahip olan Afganistan ile dayanışma içinde olmak amacıyla toplandığını belirterek, ''Afganistan'ın hassas geçiş süreci içinde bulunduğu bir dönemde bu masanın etrafında toplanmış dostlarının, yanında olduğunu bilmesi şüphesiz çok önemli. Bu dayanışma tablosu, Afganistan'ın halen karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelme çabalarını kuşkusuz daha da güçlendirecektir'' diye konuştu. Abdullah Gül, herkesin bildiği gibi Afganistan'ın bugün çeşitli sorun ve risklerle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, bu meselelerin çok boyutlu ve karmaşık bir niteliğe sahip olduğunu dile getirdi. ''Kadim bir medeniyetin evlatları olan Afgan halkı, içinde bulunduğu bu durumu hak etmemektedir'' diyen Gül, şunları kaydetti: ''Afganistan'ın mücadele etmekte olduğu terörizm, aşırıcılık, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı bir ülkenin tek başına üstesinden gelebileceği sorunlar yumağı da değildir. Söz konusu sorunların kronikleşmesi, Afganistan'ın hak ettiği istikrarlı ve müreffeh geleceğine ulaşması yolundaki en büyük engeli teşkil etmektedir. Oysa Afganistan'da akan kardeş kanının durması, güvenliğin ve istikrarın tesis edilmesi, iyi yönetişimin kök salması, hepimizin ortak dileğidir. Bu ortak dileğimizin gerçekleşmesi için Afgan kardeşlerimiz kendi payına düşeni yapmakta ve ellerinden gelen çabayı sarf etmektedir. Ancak günümüzde hiçbir ülkenin, dostları ve ortaklarının yardımı olmaksızın bu denli karmaşık sorunlarla baş etmesi mümkün değildir.''