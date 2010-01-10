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Bir ülke daha vize istemeyecek!

Suriye ve Libya'dan sonra Lübnan için de vize gerekmeyecek.

10 Ocak 2010 02:00

T24- Lübnan Başbakanı Hariri'nin 10-12 Ocak günlerindeki ziyareti sırasında iki ülke arasında vize zorunluluğunu kaldıran bir anlaşmanın imzalanacağı bildirildi.Türkiye'nin, Suriye ve Libya'nın ardından Lübnan ile de karşılıklı olarak vize zorunluluğunu kaldırılacak.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin 10-12 Ocak günlerindeki ziyareti sırasında iki ülke arasında vize zorunluluğunu kaldıran bir anlaşma imzalanacağı, ayrıca askeri eğitim anlaşmasının yapılacağı belirtildi.

Hariri'nin, çok sayıda bakan, işadamı ve medya mensubundan oluşan kalabalık bir heyetin eşliğinde Ankara ve İstanbul'a yapacağı ziyaret sırasında yarın başkentte yoğun görüşmeler yapılacak.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmelerde Lübnan'daki durum ve Ortadoğu sorununun ele alınması beklenirken Lübnan'lı An Nahar gazetesi, ziyaret sırasında Lübnan İçişleri Bakanı Ziya Barud'un, karşılıklı olarak vize zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin bir anlaşmayı imzalayacağını duyurdu.

Bu arada, Lübnan Savunma Bakanı Elias Murr'un Türk mevkidaşı Vecdi Gönül ile iki ülkenin orduları arasında eğitim ve uzman değişimi de öngören bir anlaşmaya imza atacağı da bildirildi.

Hariri'nin, Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a geçerek Türkiye-Lübnan İş Konseyi toplantısına katılacağı da belirtiliyor.

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