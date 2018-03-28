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Dünya

Bir ülke daha Moskova büyükelçisini geri çağırdı

Lüksemburg, Rus diplomatları sınır dışı etmeyecek

28 Mart 2018 17:25

Lüksemburg, Rusya büyükelçisini geri çağırdı. Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere'de zehirlenmesi gerekçesiyle büyükelçisini geri çağıran Lüksemburg,  dün Rus diplomatları sınır dışı etmeyeceğini açıklamıştı. Aynı gerekçeyle Bulgaristan da büyükelçisini geri çağırmıştı.

Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinin ardından  ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etmiş, Rusya da bunun karşılıksız kalmayacağını açıklamıştı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Lüksemburg hükümeti, yapılan saldırıyı en kararlı şekilde kınıyor ve İngiltere'nin olaydan büyük ihtimalle Rusya'nın sorumlu olduğu ve bunun başka hukuki açıklaması bulunmadığı yönündeki çıkarımlarına katılıyor" dendi.

Lüksemburg Rus diplomatları sınır dışı etmeyecek

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, dün yaptığı açıklamada, Lüksemburg'dan herhangi bir Rus diplomatı sınır dışı etmeyeceklerini belirtmişti.

İngiltere, Kanada, ABD, Avustralya,16 AB ülkesi  ve bazı Avrupa ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.

Rus diplomatları sınır dışı edecek ülkelerin listesi şöyle: ABD (60), Avustralya (2), Ukrayna (13), Almanya (4), Fransa (4), Polonya (4), Kanada (4); Çekya (3) Litvanya (3), İspanya (2), Hollanda (2), Danimarka (2), İtalya (2), Arnavutluk (2), Avustralya (2); Hırvatistan (1), Finlandiya (1), İsveç (1), Estonya (1), Letonya (1), Macaristan (1), Romanya (1), Norveç (1), Makedonya (1), İrlanda (1).

Ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya, 4 Mart pazar günü Londra'nın Salibury semtindeki bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım kararı almış ve ilk adımda 23 diplomatı sınır dışı etmişti. Rusya da cevap olarak aynı sayıda İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.

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