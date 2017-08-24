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Dünya

Bir ülke daha Katar'la ilişkilerini kesti

Çad Dışişleri Bakanlığı, Katar ile ilişkilerini kestiğini duyurdu

24 Ağustos 2017 01:34

Orta Afrika ülkesi Çad, Katar ile diplomatik ilişkilerini kesti. Çad Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki Katar büyükelçiliğinin kapatıldığı, büyükelçilik çalışanlarından da 10 gün içinde Çad'ı terk etmelerinin istendiği belirtildi.

Açıklamada, "Çad, bölgedeki barış ve güvenliği korumak adına, Katar'a Çad ve çevresini istikrarsızlaştıran tüm faaliyetlerini durdurması çağrısı yapıyor." ifadeleri kullanılırken, Doha'ya yöneltilen suçlamalarla ilgili ayrıntı verilmedi.

Çad hükümetinin ayrıca, Doha'daki diplomatik temsilciğini de kapatarak personeli ülkeye geri çağırdığı kaydedildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle Körfez krizi patlak vermişti.

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