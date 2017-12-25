Bir ülke daha büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıkladı

Orta Amerika ülkesi Guatemala, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıkladı.

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, sosyal medya hesabından İsrail'deki elçiliğini Kudüs'e taşımayı planladıklarını açıkladı. Morales, İsrail Başbakanı Benjamin Netenyahu ile görüştüklerini ve Dışişleri Bakanlığına Büyükelçiliği taşımak için süreci başlatma talimatını verdiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İslam dünyasından gelen tüm tepkilere karşın Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Türkiye ile Yemen, "Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınma" çağrısı yapan bir karar tasarısı hazırlayarak BM'ye sundu. Trump, tasarıya destek verecek ülkelere maddi yardımı kesebileceklerini söyledi. Geçtiğimiz Perşembe günü BM Genel Kurulu'nda oylanan tasarı, Trump'ın tehditlerine rağmen 128 oyla kabul edildi. Tasarının aleyhine oy kullanan dokuz ülkeden biri de Guatemala'ydı.



Yoksullukla mücadele eden Orta Amerika ülkesi Guatemala, ABD'nin 'ekonomik büyüme yardımı' kapsamında en çok destek alan 11 ülkeden biri.