T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bir ülke daha büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıkladı

Guatemala, ABD'nin 'ekonomik büyüme yardımı' kapsamında en çok destek alan 11 ülkeden biri

25 Aralık 2017 14:04

Orta Amerika ülkesi Guatemala, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıkladı.

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, sosyal medya hesabından İsrail'deki elçiliğini Kudüs'e taşımayı planladıklarını açıkladı. Morales, İsrail Başbakanı Benjamin Netenyahu ile görüştüklerini ve Dışişleri Bakanlığına Büyükelçiliği taşımak için süreci başlatma talimatını verdiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İslam dünyasından gelen tüm tepkilere karşın Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Türkiye ile Yemen, "Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınma" çağrısı yapan bir karar tasarısı hazırlayarak BM'ye sundu. Trump, tasarıya destek verecek ülkelere maddi yardımı kesebileceklerini söyledi. Geçtiğimiz Perşembe günü BM Genel Kurulu'nda oylanan tasarı, Trump'ın tehditlerine rağmen 128 oyla kabul edildi. Tasarının aleyhine oy kullanan dokuz ülkeden biri de Guatemala'ydı. 

Yoksullukla mücadele eden Orta Amerika ülkesi Guatemala, ABD'nin 'ekonomik büyüme yardımı' kapsamında en çok destek alan 11 ülkeden biri.

 

ETİKETLER

kudüshaberaçıklamabir ülke daha

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24