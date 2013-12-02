Bir ülke adım adım darbeye mi gidiyor?

Tayland'da Başbakan'ı istifaya davet eden göstericiler tüm halkı desteğe çağırdı. Protestocuların lideri konumundaki muhalif politikacı eski Başbakan Yardımcısı Suthep Thaugsuban, askerlerin gözetimi altında bulunan Başbakan’la görüştüğünü, ancak uzlaşıya varamadıklarını söyledi.

Sadece Başbakan’ın istifa etmesi halinde gösterileri durduracaklarını açıklayan Thaugsuban, devlet televizyonu dâhil hemen hemen tüm kanallardan yayınlanan konuşmasında bütün Taylandlıları sokağa inmeye ve hükümete karşı gelmeye çağırmıştı.

Gösteriler, ilk olarak hükümetin çıkarmaya çalıştığı bir af yasasıyla tetiklenmişti. Muhaliflerin iddiasına göre, hükümetin çıkarmaya çalıştığı af yasası, mevcut Başbakan Yingluck Shinawatra’nın abisi ve ülkenin eski lideri Thaksin Shinawatra’nın yolsuzluk suçundan hapis yatmadan ülkeye geri dönebilmesini mümkün kılacak. En son 2006 yılında eski Başbakan Thaksin Shinawatra’ya karşı darbe gerçekleşen Tayland’da göstericiler cuma günü genelkurmay karargâhını basarak orduyu ‘tavır almaya’ davet etmişti. 2010 yılında ise o zaman muhalefette olan Shinawatra’nın taraftarlarının gerçekleştirdiği gösteriler ordu tarafından kanlı bir şekilde bastırılmıştı.