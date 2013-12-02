T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bir ülke adım adım darbeye mi gidiyor?

Tayland'da hükümet karşıtı protestocularla polis arasında yaşanan çatışmalarda dört kişi hayatını kaybetti

02 Aralık 2013 11:11

Tayland'da Başbakan'ı istifaya davet eden göstericiler tüm halkı desteğe çağırdı. Protestocuların lideri konumundaki muhalif politikacı eski Başbakan Yardımcısı Suthep Thaugsuban, askerlerin gözetimi altında bulunan Başbakan’la görüştüğünü, ancak uzlaşıya varamadıklarını söyledi.

Sadece Başbakan’ın istifa etmesi halinde gösterileri durduracaklarını açıklayan Thaugsuban, devlet televizyonu dâhil hemen hemen tüm kanallardan yayınlanan konuşmasında bütün Taylandlıları sokağa inmeye ve hükümete karşı gelmeye çağırmıştı.

Gösteriler, ilk olarak hükümetin çıkarmaya çalıştığı bir af yasasıyla tetiklenmişti. Muhaliflerin iddiasına göre, hükümetin çıkarmaya çalıştığı af yasası, mevcut Başbakan Yingluck Shinawatra’nın abisi ve ülkenin eski lideri Thaksin Shinawatra’nın yolsuzluk suçundan hapis yatmadan ülkeye geri dönebilmesini mümkün kılacak. En son 2006 yılında eski Başbakan Thaksin Shinawatra’ya karşı darbe gerçekleşen Tayland’da göstericiler cuma günü genelkurmay karargâhını basarak orduyu ‘tavır almaya’ davet etmişti. 2010 yılında ise o zaman muhalefette olan Shinawatra’nın taraftarlarının gerçekleştirdiği gösteriler ordu tarafından kanlı bir şekilde bastırılmıştı.

ETİKETLER

taylanddarbeprotestobaşbakanistifahalkgösteriyeni af yasası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24