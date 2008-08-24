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Dünya

Bir uçak da Kırgızistan'da düştü

İspanya’da geçen hafta meydana gelen uçak kazasının şoku atlatılamadan bir kaza haberi de Orta Asya’dan geldi. Ölenler arasında bir de Türk var

24 Ağustos 2008 03:00

İspanya’da geçen hafta meydana gelen uçak kazasının şoku atlatılamadan bir kaza haberi de Orta Asya’dan geldi. Kazayı yapan Itek Air şirketine ait tüm uçakların, Avrupa Birliği hava sahasına girişinin 24 Temmuz itibarıyla yasaklandığı öğrenildi.

Dün Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Boeing 737 tipi bir yolcu uçağının düşmesi sonucu en az 65 kişi hayatını kaybetti. Kazada 22 kişinin yaralandığı, 3 kişinin ise kayıp olduğu duyuruldu.

Ölen Türk yolcunun adı Mehmet Şahin

İran’ın başkenti Tahran’a giden uçakta 83’ü yolcu en az 90 kişi bulunuyordu. Uçakta, İzmir nüfusuna kayıtlı 1940 doğumlu Mehmet Şahin adlı Türk vatandaşı da yaşamını yitirdi. Kırgızistan'a turist vizesiyle gelen Mehmet Şahin'in İran üzerinden Türkiye'ye dönmekte olduğu öğrenildi. 

Teknik arıza sinyali verdiler

Kazayla ilgili yapılan açıklamada, pilotların kalkıştan birkaç dakika sonra teknik bir arıza sinyali verdikleri ve yeniden Bişkek’teki havalimanına yöneldikleri, ancak Kırgız Itek Air firmasına ait uçağın havaalanına ulaşamadan yere çakıldığı bildirildi.

Itek Air şirketine ait uçakların, Avrupa Birliği hava sahasına girişinin 24 Temmuz itibarıyla yasaklandığı öğrenildi.

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