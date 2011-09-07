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Dünya

Bir uçağa daha bomba ihbarı KARAÇİ (A.A)

07 Eylül 2011 22:48

-Bir uçağa daha bomba ihbarı KARAÇİ (A.A) - 07.09.2011 - Pakistan devlet havayolu şirketi, bir uçağına daha bomba ihbarı yapıldığını, uçağın güvenli bir şekilde Malezya'ya indiğini bildirdi. Uluslararası Pakistan Havayolları sözcüsü Maşud Tecvar, başkent İslamabad'dan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a giden uçağın bomba tehdidi aldığını söyledi. Uçağın güvenli bir şekilde Kuala Lumpur'a indiği, 176 yolcunun güvende olduğu belirtildi. Sözcü, tehditleri nasıl aldıklarını açıklamadı, ancak bir ulusal kanal tehditlerin elektronik postayla gönderildiğini duyurdu. Daha önce de Pakistan'dan İngiltere'nin Manchester kentine giden uçağa bomba ihbarı yapıldığı, uçağın İstanbul'a acil iniş yaptığı bildirilmişti.

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