Bir tweet'le şirketin hisseleri yüzde 4 yükseldi

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ hisse fiyatı, şirket ortaklarından Murat Ülker'in sosyal medya paylaşımı ile işlem gördüğü Borsa İstanbul 'da yüzde 4 yükseliş gösterdi. İlk seansı yüzde 0,34 düşüşle kapatan Gözde Girişim'in hisse fiyatı, Murat Ülker'in "Gözde yönetim kurulundayız. Artık bazı iştiraklerimiz satışa hazır hale geldi" tweet'ini atmasıyla, ikinci seansta hızla yükselişe geçerek yüzde 4 artış yaşadı.

Murat Ülker'in resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım sonucunda, ilk seansı yüzde 0,34 düşüşle 2,94 liradan tamamlayan Gözde Girişim hisse fiyatı, ikinci seansa hızlı yükselişle başladı ve yüzde 4 artışla 3,08'i gördü.

Analistler, iştirak satış açıklamalarının tüm şirketler için fiyat oluşumunu ve piyasa değerini etkileyen en önemli haberlerden biri olduğunu ifade ederek, özellikle girişim sermaye şirketlerinin değerlemelerini direkt etkilediğini, bu yüzden açıklamanın sosyal medyada yapılmasının çok yanlış olduğunu söylüyor.

İştirakı sosyal medyadan duyurmak, fırsat eşitsizliği yaratır

Murat Ülker'in tweet'ine tek tepki analistlerden de gelmedi. Şirket patronları ve yönetim kurulu üyelerinin KAP'ı doğru kullanmamalarının çok önemli bir sorun olduğunu bildiren Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği Başkanı Arif Ünver, "Maalesef yöneticilerin zaman zaman halka açık bir şirket olduklarını unuttuklarına şahit oluyoruz" dedi.

KAP bildirimi yerine sosyal medya kullanımının fırsat eşitsizliği yarattığını belirten Ünver, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü olayda görüldüğü üzere yapılan açıklamayı Twitter'da görenler diğer yatırımcılara göre önceden öğrenmiş ve menfaat sağlamış oluyor. KAP mekanizmasının olmasının sebebi halka açık şirketlerde fırsat eşitliği sağlanmasıdır. Kurumsallaşma için sürekli çalışmalar yapılıyor ama görülüyor ki hala Türk şirketleri bu konunun uzağında. Ümit ederiz ki bu konuda şirketler ve patronlar çalışmalara hız verirler ve bu tür yanlışlıklar bir daha tekrar etmez."