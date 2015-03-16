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Ekonomi

Bir türlü 'tatlıya bağlanamayan' dolar, haftaya nasıl başladı?

Dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi zirvesi sonrası 'tatlıya bağladık' açıklamasına rağmen rekor üstüne rekor kırmıştı

16 Mart 2015 13:05

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 1.034,53 puanlık yükselişle 77.676,66 puandan başladı. Dolar ise haftaya düşüş ile başladı. Dolar geçtiğimiz hafta cuma günü 2,6480 ile tarihi rekoru yakalamıştı. 'Doların fiyatı ne olacak' sorusu gündemdeki yerini korurken, gözler, bu hafta üç kritik gelişmede olacak.

Borsa İstanbul'da pay piyasaları cuma günü kapanışına göre ortalama yüzde 1,35 değer kazandı. Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi yüzde 1,11 yükseliş kaydetti. En fazla kazandıran sektör endeksi ise yüzde 3,25 ile "madencilik" oldu.

Geçen hafta küresel piyasalarda artan dolar talebinin etkisiyle TL varlıkları üzerindeki satış baskısı devam etti. BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimindeki döviz kurları ve piyasa faizleri ile cuma günü yüzde 2,11 değer kaybederken, haftalık bazda düşüşü yüzde 4,57 oldu.

Analistler, yarın açıklanacak Türkiye Cumhuriyet merkez bankası (TCMB) faiz kararı ve çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) kararları öncesinde döviz kurlarının seyrinin BIST 100 endeksinin yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini tahmin ediyor.

Bankalararası piyasada haftaya 2,62'den başlayan dolar/TL'nin 2,60 seviyesinin destek, 2,63 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde ise 76.400 ve 75.000 seviyelerinin destek 78.000 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini kaydediyor.

Pisayalar bu hafta üç önemli veriyi takip edecek. İlki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı, ikincisi Fed toplantısı, sonuncusu ise kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye için vereceği karar...

 

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