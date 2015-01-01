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Bir Türkiye klasiği: Yeni yılın ilk icraatı alkol ve sigaraya zam!

Rakının maktu vergisi de yüzde 21 artışla, 89.11 liradan, 107.72 liraya yükseltildi

01 Ocak 2015 16:32

Yeni yılın ilk günü vergi zammıyla başladı. Alkollü içki ve sigaraya vergi zammı geldi.

Hükümet, yılın ilk zamlarını sigara ve içkiden alınan maktu vergilere yaptı.

Resmi Gazate'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, hem alkollü içkilerde hem de sigarada vergi oranları aynen korunurken, asgari maktu vergi oranlarında artış oldu.

Bakanlar Kurulu kararına göre, birada 0.74 lira olan litre başına maktu vergi yüzde 15 artışla 0.85 kuruşa çıkarılırken, vergi oranı yüzde 63 olarak korundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, şaraptaki maktu vergi yüzde 16 artışla 3.97 liradan 4.59 liraya, köpüklü şarapta maktu vergi de yüzde 16 artışla, 26.83 liradan 31.02 liraya çıkarıldı.

Rakının maktu vergisi de yüzde 21 artışla, 89.11 liradan, 107.72 liraya yükseltildi.

Sigarada vergi oranı da yüzde 65.25 olarak korunurken, asgari maktu vergi yüzde 5 artışla 0.1875 liradan, 0.1971 liraya yükseltildi.

Üretici firmaların, bu artışları zam olarak fiyatlarına yansıtması bekleniyor.

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