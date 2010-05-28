T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bir Türk Interpol tarafından gözaltına alındı

Türkiye'nin Interpol aracılığıyla terör suçlamasıyla aradığı bir Türk vatandaşının dün Rus güvenlik makamları tarafından gözaltına alınd

28 Mayıs 2010 03:00

T24- Türkiye'nin Interpol aracılığıyla terör suçlamasıyla aradığı bir Türk vatandaşının dün Rus güvenlik makamları tarafından gözaltına alındığı bildirildi.


Rus haber ajansı RİA Novosti'ye konuyla ilgili bilgi veren adı açıklanmayan bir güvenlik kaynağı, "Trafik polisleri dün 12.45'te (TSİ 11.45) kent merkezindeki Leningradkiy Şose 23 numarada terör örgütüne katıldığı gerekçesiyle Türk Interpolü tarafından aranan 1973 doğumlu Türkiye vatandaşı Korkmaz soyadlı kişiyi gözaltına almıştır" dedi.


Kaynak, Rus tarafının Türk makamlarına Korkmaz'ın yakalandığını bildirdiğini, RİA Novosti haberi resmen doğrulatamadığı notunu düştü.


Ajansa bilgi veren Rusya İçişleri Bakanlığı Milli Interpol Merkezi'nden bir yetkili de söz konusu haberi kontrol ettiklerini söylemekle yetindi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24