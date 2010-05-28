Bir Türk Interpol tarafından gözaltına alındı

T24-

Rus haber ajansı RİA Novosti'ye konuyla ilgili bilgi veren adı açıklanmayan bir güvenlik kaynağı, "Trafik polisleri dün 12.45'te (TSİ 11.45) kent merkezindeki Leningradkiy Şose 23 numarada terör örgütüne katıldığı gerekçesiyle Türk Interpolü tarafından aranan 1973 doğumlu Türkiye vatandaşı Korkmaz soyadlı kişiyi gözaltına almıştır" dedi.





Kaynak, Rus tarafının Türk makamlarına Korkmaz'ın yakalandığını bildirdiğini, RİA Novosti haberi resmen doğrulatamadığı notunu düştü.





Ajansa bilgi veren Rusya İçişleri Bakanlığı Milli Interpol Merkezi'nden bir yetkili de söz konusu haberi kontrol ettiklerini söylemekle yetindi.