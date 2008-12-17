Bir Türk gemisi daha kaçırıldı

Aden Körfezi’nde önlemlere karşın Somalili korsanların gemi kaçırma eylemleri devam ediyor. Korsanların son olarak bir Türk kargo gemisini kaçırdığı açıklandı.



ABD Deniz Kuvvetleri Sözcüsü, merkezi İstanbul’da bulunan İsko Denizcilik Şirketi’ne ait bir kargo gemisinin kaçırıldığını duyurdu. Geminin Antigua-Barbuda bayrağı taşıdığı kaydedildi.



Olayla ilgili şirketten henüz bir açıklama yapılmadı. Korsanlar gün içinde, Total petrol şirketince işletilen Endonezya römorkörünü de Yemen’in Mukalla limanından Malezya’ya giderken kaçırmıştı.



Bu yıl 40 gemi kaçıran Somalili korsanların elinde şu anda 3'ü Türk 14 gemiyle yaklaşık 300 kişilik mürettebat bulunuyor.



Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Baki İlkin ise, BM Güvenlik Konseyinde Somali’de korsanlarla daha etkili mücadele etme amacıyla kabul edilen kararın alındığı toplantıda konuşma yaptı. İlkin, Türkiye’nin Somali açıklarında korsanlar tarafından gemi kaçırma ve silahlı soygun olaylarının giderek artmasından ve daha büyük bir alana yayılmasından derin endişe duyduğunu ifade ederek, iki ticari Türk gemisinin halen korsanların elinde olduğunu, Türkiye’nin hem bu iki geminin hem de kaçırılan diğer gemilerin mürettebatlarının durumundan endişeli olduğunu bildirdi.



Türkiye’nin uluslararası deniz güvenliğine ciddi tehdit oluşturan korsanların barbar hareketlerini kınadığını kaydeden İlkin, gemilerin kaçırılmasının Somali’ye insani yardım ulaştırılmasını da engellediğini söyledi.



Türkiye’nin korsanlarla ve soygunla mücadelede, uluslararası işbirliğine gereksinim duyulduğuna inandığına işaret eden Büyükelçi İlkin, Türkiye’nin bu kapsamda NATO gücüne bir firkateyn gönderdiğini ve AB’nin korsanlarla mücadelede güç oluşturmaya yönelik danışma toplantılarına davet edildiğini hatırlattı.



İlkin, BM’nin korsanlarla mücadele kapsamında uygulamaya konacak uluslararası işbirliği mekanizmasında rehberlik ve eşgüdüm sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ifade etti.



Somali’de korsanlar tarafından alıkonan rehinelerin nasıl kurtarılacağı konusunun da düşünülmesi gerektiğini söyleyen İlkin, bir taraftan da Somali’de hukuk, kamu düzeni ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasına yönelik somut politika ve önlemlerin uygulanması gerektiğini kaydetti.



İlkin konuşmasının sonunda, Türkiye’nin 2 hafta içinde Konseyin yeni geçici üyesi olacağını anımsatarak, gelişmeleri yakından izleyeceğini ve konunun üzerinde durmaya devam edeceğini söyledi.

