Bir Türk gemisi daha kaçırıldı

Hindistan’ın Bombay Limanı’na giden "Karagöl" isimli Türk bayraklı gemiyi Yemen açıklarında korsanların ele geçirdiği bildirildi.

Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 16.02’de merkezde bulunan İNMARSAT-C (Uydu teleks) cihazına "Yemen’in 16 mil açığında YDC Denizcilik A.Ş’ye ait Türk bayraklı Karagöl isimli tankere deniz haydutlarının saldırıda bulunduğu" ihbarının yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, ihbarın ardından NATO’nun Dubai’de bulunan İngiliz savaş gemileriyle irtibata geçilerek konu hakkında bilgilendirme yapıldığı ve olaya müdahale edilmesinin istendiği kaydedildi.

Gemide 14 Türk personelin bulunduğu, geminin 4 bin 500 ton kimyasal madde ile Hindistan’ın Bombay Limanı’na gittiğinin belirtildiği açıklamada, konuyla ilgili çalışmaların Denizcilik Müsteşarlığınca, Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığıyla koordinasyonuyla yürütüldüğü bildirildi.