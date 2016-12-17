Bir Türk casusluk iddiasıyla Hamburg’da gözaltına alındı

Almanya'da bir Türk casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada zanlının Kürtlere ilişkin bilgileri Türk istihbaratına aktardığından şüphelenildiği belirtildi.

Federal Savcılık’tan yapılan açıklamada, Türk istihbarat birimlerine Almanya'da yaşayan Kürtlere ilişkin bilgileri aktararak, casusluk yaptığından şüphelenilen bir Türk vatandaşının Perşembe günü Hamburg'da gözaltına alındığı duyuruldu. Karlsruhe merkezli Federal Savcılık'ın açıklamasında, Federal Emniyet Teşkilatı memurları tarafından zanlının evinde arama yapıldığı kaydedildi.

31 yaşındaki Türk vatandaşının Cuma günü Almanya Federal Adalet Mahkemesi'ne çıkartıldığı ve hakkında tutuklama kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, zanlının Almanya'da yaşayan Kürtlerin adresleri, iletişim içinde oldukları kişiler ve siyasi faaliyetleri ile Kürtlere ait dernek ve kuruluşlara ilişkin bilgileri Türk istihbarat birimlerine aktarmakla suçlandığı ifade edildi.

İmamlara yönelik casusluk iddiası

Geçtiğimiz günlerde Köln merkezli Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne bağlı camilerde çalışan imamlara yönelik casusluk iddiaları da gündeme gelmişti. Die Welt ve Kölner Stadt Anzeiger gazetesinin iddialara ilişkin belgeyi yayımlamasının ardından, DİTİB açıklama yapmış ve imamların Gülen yanlıları hakkındaki bilgileri Türk istihbarat birimlerine verdiği şeklindeki iddiaların araştırılacağı belirtilmişti.

DİTİB Diyalog Sorumlusu Bekir Alboğa da Cuma günü Katolik Haber Ajansı KNA'ya yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Başkonsolosluklar aracılığı ile Almanya'daki imamlara gönderdiği mektubun bir "yanlışlık” olduğunu söyledi. Alboğa, Gülen yapılanmaları hakkındaki bilgilerin istendiği yazının aslında sadece nüfusu Müslüman olan ülkelerde görev yapan imamlara hitaben gönderildiğini ifade etti.

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dpa, kna, JD/GA