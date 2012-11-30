Bir turizmci 'Muhteşem Yüzyıl' için suç duyurusunda bulundu

Konya'da bir turizmci, ''tarihi değerlerimizle alay edildiği'' gerekçesiyle Muhteşem Yüzyıl dizisinin yönetmenleri hakkında soruşturma açılması ve dizinin yayından kaldırılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Turizmci Ömer Faruk Bildirici (34), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere hazırladığı dilekçeyi, Konya Adliyesi'ndeki Savcılık Kalemine verdi.

Dilekçesinde Yağmur ve Durul Taylan'ın yönettiği ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisinde, oyuncuların üstlendikleri rollerin ''tarihimizi aşağılayıcı olduğunu'' savunan Bildirici, şu ifadelere yer verdi:

''O dönem yaşanmamış olayları olmuş gibi göstermekte ve taklit ettikleri Kanuni Sultan Süleyman gibi önemli bir şahsiyeti karalamak suretiyle topluma yanlış tanıtarak, tarihi değerlerimizi ayaklar altına almaktadırlar.''

Dilekçede, diziyi izleyen kızının kendisine; ''Osmanlı tarihi okulda başka, dizide başka anlatılıyor, hangisi doğru?'' diye sorduğunu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı son açıklamalar sonrasında ise dizinin ''yalandan ibaret olduğunu'' anladığını ifade eden Bildirici, ''Halkı aldatmak için kurgulanan söz konusu dizinin yönetmenleri hakkında soruşturma açılması ve dizinin yayından kaldırılmasını saygılarımla sayın savcılığınıza arz ve talep ederim'' ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Bildirici, Konya Adliyesi önünde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duyarlı bir vatandaş örneği sergilemek adına dizinin yayından kaldırılması ve yönetmenleri hakkında soruşturma açılması için suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

''Bu dizide şanlı Osmanlı tarihimize atılmış olan bir iftira var, yalan var. Tarihi değerlerimize sahip çıkma adına suç duyurusunda bulunmak zorunda hissettim kendimi'' diyen Bildirici, bu konuda kamuoyundan ve hukukçulardan destek beklediğini sözlerine ekledi.