Bir trans kadın daha evinde ölü bulundu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki trans Larissa Kurtuluş, evinde ölü bulundu.

Kalp krizinden öldüğü öne sürülen Larissa Kurtuluş’un kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Bir sitede yalnız yaşayan trans Larissa Kurtuluş’un telefonlarına cevap vermemesi ve çalıştığı bardaki işine gitmemesi üzerine merak eden arkadaşı D.K, gece yarısı evine gitti. Kapının açık olduğu eve giren D.K, Kurtuluş’u salonda koltukta hareketsiz halde buldu. Durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Kurtuluş’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kurtuluş’un cesedi, savcının talimatı üzerine önce Bodrum Devlet Hastanesi morguna ardından da kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatan polis, Kurtuluş’un çalıştığı bardaki arkadaşlarından dördünün ifadelerine başvurdu.

Daha önce de Hande Kader 7 Ağustos 2016 günü kaybolmuştu. Yakılmış bedini Zekeriyaköy’de 12 Ağustos günü bulunmuştu. 2014'te de Çingene Gül isimli trans kadın Kurtuluş'taki evinde arkadaşları tarafından ölü bulunmuştu.