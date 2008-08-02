Bir Trabzonspor klasiği

Tempo24-

Trabzonspor, Fortis Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Özgür'ün golüne engel olamayan bordo-mavililer, üçüncü maçında ikinci yenilgisini alarak 3 puanda kaldı ve ilk iki şansını zora soktu. Trabzonspor, gruptaki son maçını 23 Ocak'ta Gençlerbirliği ile sahasında yapacak.

Grupta 16 Ocak'ta oynanacak Gençlerbirliği-Adana Demirspor mücadelesi beraberlikle biterse bordo-mavili takımın çeyrek final şansı kalmayacak.

Adana Demirspor ise, iki maçta topladığı 6 puanla, B Grubu'nda Gençlerbirliği'nin ardından averajla ikinci sıraya yerleşti. Gruptan çıkma yolunda önemli avantaj yakalayan Adana Demirspor, 3. maçında Gençlerbirliği ile deplasmanda, son maçında ise Vestel Manisaspor ile sahasında karşılaşacak.







ADANA DEMİRSPOR: 1 - TRABZONSPOR: 0

Stat: 5 Ocak

Hakemler: Süleyman Abay xxx, Aleks Taşçıoğlu xxx, Muzaffer Kaşıkçı xxx

Adana Demirspor: İlker xxx, Ramazan xx, Cumhur xx, Bora xx, Ünsal xx, Erhan Çatalçam xxx, Kenan xx (Dk. 53 Yiğit xx), Levent xxx, Erhan Namlı xxx (Dk. 67 Ömer Faruk xxx), Özgür xxx (Dk. 72 Emrah xxx), Burak xxx

Trabzonspor: Tolga xx, Serkan xx (Dk. 74 Çağdaş xx), Erdinç xx, Hüseyin xx, Celalettin xx, Mohamed xx (Dk. 57 Ergin xx), Adnan xxx, Ceyhun xx (Dk. 46 İbrahim Yattara xxx), Barış xxx, Gökdeniz xxx, Umut xxx

Gol: Dk. 4 Özgür

Sarı Kartlar: Dk.13 Cumhur, Dk. 22 Ramazan, Dk. 75 Bora, Dk. 82 Emrah (Adana Demirspor), Dk. 29 Celalettin, Dk. 31 Ceyhun, Dk. 82 Çağdaş, Dk. 82 Hüseyin (Trabzonspor)

2. dakikada Ramazan'ın köşe vuruşundan yaptığı ortaya Burak'ın vurduğu kafa şutunu Tolga kurtardı.

4. dakikada Özgür, Trabzonspor ceza sahasında Hüseyin ile girdiği ikili mücadele sonunda topu ağlarla buluşturdu. Adana Demirspor 1-0 öne geçti.

15. dakikada Gökdeniz, Barış ile verkaç yaparak kaleciyle karşı karşıya geldi ancak topu auta attı.

16. dakikada Barış'ın ceza sahasına girerken çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

20. dakikada Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşu Gökdeniz kullandı. Gökdeniz'in sert şutunda kaleci İlker gole izin vermedi.

28. dakikada Trabzonspor'un Barış ile kazandığı serbest vuruşu Ceyhun kullandı. Top, baraja çarparak kornere çıktı.

37. dakikada Ramazan'ın ara pasında topu önünde bulan Kenan, istediği gibi vuramayınca top, kaleci Tolga'nın ellerinde kaldı.

Maçın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

49. dakikada, Kenan'ın orta sahadan verdiği pasla Özgür, kaleciyle karşı karşıya kalmasına karşın topu ağlara gönderemedi.

64. dakikada, Trabzonspor'un Barış ile kazandığı serbest vuruşu İbrahim Yattara kullandı. Yattara'nın plase vuruşunu kaleci topu çıkardı.

65. dakikada, Barış'ın ceza sahası dışından vurduğu sert şutta top direkten döndü.

69. dakikada, Burak ile paslaşan Ömer'in vuruşunda top, kaleci Tolga'da kaldı.

70. dakikada, Burak'ın ortasına Özgür'ün vuruşunda top az farkla auta gitti.

89. dakikada, Gökdeniz'in ceza sahasına girerken vurduğu sert şutunda topu kaleci çıkardı.

Karşılaşma Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.