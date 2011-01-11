-BİR TONLUK ÇELİK KASADA 9 KİLO ALTIN ÇANAKKALE (A.A) - 11.01.2011 - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki kuyumcu dükkanından çalınan kasada, 9 kilogram altın ve bir miktar para bulunduğu bildirildi. Emniyet güçlerinin, Bahattin Sezer'e ait Atatürk Caddesindeki kuyumcuda yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili araştırmaları sürüyor. Yaklaşık bir ton ağırlığındaki kasanın, Balıkesir plakalı bir araca konularak götürüldüğü iddia edildi. Çalınan kasada, 9 kilogram altın ile bir miktar para bulunduğu, çalınanların değerinin toplam 600 bin TL olduğu belirtildi. Gece saatlerinde, Bahattin Sezer'e ait Atatürk Caddesi'ndeki kuyumcuya giren kişi ya da kişiler, içinde altın, döviz ve paraların bulunduğu yaklaşık bir ton ağırlığındaki çelik kasayı bir araca yükleyip kaçmışlardı.