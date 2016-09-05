"Bir ton ihracata iki iPhone bile alamıyoruz"

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, ihracat rakamlarını irdeleyerek, "İhracat gelirimiz ucuz malların satışından oluşuyor. Git gide daha da ucuzluyoruz ki bu iyiye işaret değil" dedi. iPhone örneği veren Muratoğlu, şunları söyledi:

"Bir ton ihracattan ne kadar kazanıyoruz. Çarpalım 1000 kilo ile 1.39'u, ediyor size 1390 dolar… Bir Apple iPhone'un Türkiye satış fiyatı ne kadar? Yaklaşık 780 dolar…… Ağırlığı ne kadar? Sadece 143 gram.... Yani adamlar bizim bir ton mal satıp kazandığımız para için iki iPhone bile satmıyorlar."

Muratoğlu'nun Sözcü'de "Bir ton ihracata iki iPhone alamıyoruz!" başlığıyla yayımlanan (5 Eylül 2016) yazısı şöyle:

Yılın ilk yarısında geçen yıl yapılan ihracatta kilo başı ihracat geliri 1.44 dolarken, bu yıl 1.39 dolara geriledi. Anlamı; İşin hamallığını biz yapıyoruz parsayı başkaları topluyor. İhracat gelirimiz ucuz malların satışından oluşuyor. Git gide daha da ucuzluyoruz ki bu iyiye işaret değil!

Şöyle hesaplayalım; Bir ton ihracattan ne kadar kazanıyoruz. Çarpalım 1000 kilo ile 1.39'u, ediyor size 1390 dolar… Bir Apple iPhone'un Türkiye satış fiyatı ne kadar? Yaklaşık 780 dolar…… Ağırlığı ne kadar? Sadece 143 gram……

Yani adamlar bizim bir ton mal satıp kazandığımız para için iki iPhone bile satmıyorlar. Yaklaşık 255 gramlık iPhone satmaları yeterli. Hadi Türkiye'de pahalıydı, vergisiydi, bayi kârıydı, şusuydu, busuydu var diyelim… Fazla fazla hesaplayalım, ikiye katlayalım. Yarım kilo iPhone fiyatına bir ton mal yolluyoruz yabancıya.

IPhone işi de ilginç…… Parayı Amerikalılar kazanıyor ama mal Amerikan değil! Apple, i-phone üretimini Amerika'da mı yapıyor? Hayır! California'da tasarlayıp, parçalarını dünyaya yaptırıp, Çin'de birleştirtip yüzde 350 kâr ile satıyorlar.

Bu hamallıktan kurtulmak gerek!

IPhone üretimini yapan fabrika Foxconn olarak bilinen Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. şirketine ait… Bu şirket Tayvan merkezli ve çok uluslu fason üretimi yapan bir şirket……

Alüminyum tomruklar Güney Amerika'dan Çin'e gönderiliyor. Orada şekillendiriliyor.

Bütün dünyada üretilen telefon çipi ve işlemcilerinin yarısından fazlasını Qualcomm yapıyor. Qualcomm da Samsung'un fabrikalarını kullanıyor. Kalanını Intel firması üretiyor. Haliyle telefonun beyni, dışarıda üretilip Amerika adına satılıyor.

Kamera ve görüntü işleme yazılımları Japonya, Almanya, ABD, İngiltere gibi ülkelerden elde ediliyor.

Dokunmatik ekran teknolojisi ile Led ve Amoled ekranları yıllık milyarı aşan üretim kapasiteleri ile Kore'den ve Çin'den satın alınıyor.

Piller, şarj aletleri, koruması, aksesuvarlarıyla beraber malı yine Çin, Tayvan ve Kore götürüyor. İşin en anlamlı kısmı yazılım patenti? Apple kendi yazılımı IOS'u kullanıyor. Esas o para ediyor zaten……

Demem o ki; En azından bu hamallıktan kurtulmak, sattıklarımızın değerini artırmak gerek… Bu da laf kalabalığı ve hamaset ile olmaz. İyi de bizi yönetenlerin başka özelliği yok! O zaman kandırılmaya devam……