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Bir TOMA fabrikası daha kuruluyor

Fabrikanın 2016'da kurulması planlanıyor

07 Aralık 2015 19:39

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) üreticisi Katmerciler Ankara'da 2 milyon dolara yeni bir fabrika açacak. Tesisin 2016 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Katmerciler, savunma sanayi ve güvenlik kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılayacak araç ve ekipman üretim tesisi için Ankara'da Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde 2 milyon dolar tutarında yatırım planladığını açıkladı.

 

2016 ilk çeyreğinde tamamlanacak

 

Katmerciler'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Şirketimiz, büyümesini ve karlılığını devam ettirmek, özellikle savunma sanayi ve güvenlik kuvvetleri ihtiyaçlarına yönelik her türlü makina, ekipman ve araç üretimini gerçekleştirmek amacıyla Başkent Organize Sanayi Bölgesi Ankara adresinde yer alan arsa üzerinde yaklaşık iki milyon dolarlık yatırım planlanmaktadır. Yatırımın tamamı özkaynaklarımız ile finanse edilecek olup, 2016 yılı ilk çeyreği sonuna kadar tesisimizin tamamlanması planlanmaktadır" denildi.

 

Milyonlarca Euro ediyor

 

Emniyet Genel Müdürlüğü ile 2014 Ekim ayında da Emniyet Genel Müdürlüğü ile 65 adet TOMA için 13.68 milyon Euro ve kasım ayında da 50 adet TOMA için 11.78 milyon Euro olmak üzere toplam 115 TOMA için 25.46 milyon Euro’luk sözleşme imzalamıştı.

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