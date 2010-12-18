-BİR TEŞEKKÜR DE EL BEŞİR'DEN HARTUM (A.A) - 18.12.2010 - Sudan Devlet Başkanı Ömer Hasan El Beşir, kabul ettiği Kimse Yok Mu Derneği'nin yöneticilerine ülkesindeki yardımlardan dolayı teşekkür etti. Devlet Başkanı El Beşir, Kimse Yok Mu Derneği Genel Başkanı Mehmet Zeki Özkara ve beraberindekileri konutunda kabul ederek bir süre görüştü. Dernek Başkanı Özkara, ziyarette derneğin faaliyetleri ve Sudan'dan yürüttükleri yardımlarla ilgili bilgi verdi. Dernek olarak 54 ülkede yardım faaliyetinde bulunduklarını anlatan Özkara, ''İhtiyaç sahiplerine insani yardımlarda bulunuyoruz'' dedi. Sudan'da 2007 yılı Mart ayından bu yana sağlık ve gıda yardımının yanı sıra Darfur bölgesinde tarım ve istihdama yönelik faaliyetlerde bulunduklarını anlatan Özkara, ''Çalışmalarımızla kardeş ülke Sudan'a yardımcı olmaya çalışıyoruz'' diye konuştu. Özkara, Sudan, Pakistan ve Haiti de temsilciliklerinin bulunduğunu, Sudan'da şimdiye kadar sağlık taramaları, göz ameliyatları ve kurban yardımlarının yanı sıra Orhaniye Kasabası projesiyle köylerine dönenlere konut yapıp, güneş enerjisiyle çalışan su kuyuları açtıklarını aktararak, Nyala'da Türk Kültür Merkezi başta olmak üzere çeşitli yeni projelerinin bulunduğunu anlattı. Devlet Başkanı El Beşir de yürütülen çalışmalardan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''İnsani yardım kuruluşlarının ve bizim hedeflerimiz örtüşüyor. Faaliyetleriniz ve özellikle Darfur'da yaptığınız çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz. Size ve Türk halkına teşekkür ederiz'' dedi. Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği konsolosluk yetkilisi Yusuf Kenan Küçük, Kimse Yok Mu Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nedim Irmak, derneğin uluslararası ilişkiler müdürü Yusuf Yıldırım ve Sudan temsilcisi Orhan Erdoğan ile Sudan Türk Okulları Genel Müdürü Hüseyin Kocacenk'in bulunduğu ziyarette, Kimse Yok Mu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özkara, Devlet Başkanı Elbeşir'e, Osmanlı sultanlarının kullandığı zemzem testisi, Türk Okulları Genel Müdürü Kocacenk de kutsal emanetlerle ilgili bir kitap takdim etti.