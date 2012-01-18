-Bir telefonla 18 kaçak ölümden döndü EDİRNE (A.A) - 18.01.2012 - Edirne Emniyet Müdürlüğünün Yunanistan'daki yetkililere haber vermesi üzerine Meriç Nehri'nde botu devrilen kaçaklar, boğulmaktan son anda kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi Grup Amirliği, yabancı uyruklu 18 kişinin botlarının devrilmesi sonucu Meriç Nehri'nde kaybolduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada kaçakların Yunanistan sınırları içerisinde kalan Üyüklütatar köyünün bir kilometre kuzeybatısında bulunan Meriç Nehri içinde küçük bir adacıkta mahsur kaldığını tespit etti. Polis ekipleri, nehirdeki su seviyesinin yüksek olması nedeniyle zaman kaybetmeden durumu telefonla Yunanistan'daki yetkililere bildirdi. Yabancı uyruklu 18 kişi boğulmak üzereyken Yunan kurtarma ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı.