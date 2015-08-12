

Akdeniz'deki sığınmacı facialarına bir yenisi daha eklendi. İtalyan sahil güvenlik ekiplerinin verdiği bilgilere göre, dün Libya açıklarında sığınmacı taşıyan bir tekne daha alabora oldu. Sahil güvenlik ekiplerinin 50 kişiyi kurtarmayı başardığı açıklandı.

Kurtarılan sığınmacıların verdiği bilgilere göre, teknede yaklaşık 100 kişi bulunuyordu. Teknedeki diğer kişileri arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan diğer bir tekneden ise 119 sığınmacının kurtarıldığı açıklandı. Kurtarılan tüm sığınmacılar İtalya'nın Lampedusa adasına getirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verdiği bilgilere göre, yıl başından bu yana 224 bin sığınmacı teknelerle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geldi. Bu tehlikeli yolculukta hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 100 dolayında olduğu sanılıyor.