T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bir tek o vefalı çıktı!

Fatma Murat son yolculuğuna oyuncu arkadaşları olmadan uğurlandı...

31 Mayıs 2011 03:00

T24 - Antalya’da önceki gün vefat eden 'Olacak O Kadar'ın sevilen tiyatro sanatçısı Fatma Murat, Uncalı Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

Cenazeye Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu’ndan bir çelenk gönderilirken, tiyatro camiasından sadece son oyunu "Yiyoz, İçiyoz, Ödemiyoz"da birlikte rol aldığı Yalçın Menteş katıldı. 

Fatma Murat son yolculuğuna oyuncu arkadaşları olmadan uğurlandı

Fatma Murat’ın cenazesi öğleyin Uncalı Mezarlığı’nda kılınan namazın ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi. Murat’ın cenaze törenine, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeye Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu’ndan bir çelenk gönderilirken, tiyatro camiasından sadece son oyunu "Yiyoz, İçiyoz, Ödemiyoz"da birlikte rol aldığı Yalçın Menteş katıldı.

Murat’ın kızkardeşi Leyla Eskidemir mezarlıkta gazetecilere yaptığı açıklamada, Fatma Murat’ın hastalığa yakalandığı ilk günlerde acı çekmekten çok korktuğunu ancak daha sonra hastalığı da "keyifle yaşadığını" söyledi.

Diğer kızkardeşi Hayat Murat ise Fatma Murat’ın en büyük arzusunun, torunu Sinan’ın doğum gününü görmek olduğunu ifade etti. Hayat Murat, torunu Sinan’ın birinci doğum gününü kutlamak için uçakla İstanbul’a gönderdikleri kardeşinin hastalığının son evresinde olmasına rağmen büyük mutluluk yaşadığını kaydetti.

Murat’ın oğlu Barış Bezel ise annesinin torunu Sinan’ı görmüş olmasına sevindiğini, bunun yanısıra sosyal medyada annesiyle ilgili olarak vatandaşların yolladığı mesajlardan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Levent Kırca - Oya Başar Tiyatrosu’nda uzun yıllar çalıştıktan sonra bazı televizyon dizilerinde de oynayan Fatma Murat, geçen yıl pankreas kanserine yakalandı.

İstanbul’da tedavisi başlayan Fatma Murat, daha sonra üç kızkardeşinin yaşadığı Antalya’ya yerleşti. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24