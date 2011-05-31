Bir tek o vefalı çıktı!

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Cenazeye Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu’ndan bir çelenk gönderilirken, tiyatro camiasından sadece son oyunu "Yiyoz, İçiyoz, Ödemiyoz"da birlikte rol aldığı Yalçın Menteş katıldı.Fatma Murat’ın cenazesi öğleyin Uncalı Mezarlığı’nda kılınan namazın ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi. Murat’ın cenaze törenine, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.Cenazeye Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu’ndan bir çelenk gönderilirken, tiyatro camiasından sadece son oyunu "Yiyoz, İçiyoz, Ödemiyoz"da birlikte rol aldığı Yalçın Menteş katıldı.Murat’ın kızkardeşi Leyla Eskidemir mezarlıkta gazetecilere yaptığı açıklamada, Fatma Murat’ın hastalığa yakalandığı ilk günlerde acı çekmekten çok korktuğunu ancak daha sonra hastalığı da "keyifle yaşadığını" söyledi.Diğer kızkardeşi Hayat Murat ise Fatma Murat’ın en büyük arzusunun, torunu Sinan’ın doğum gününü görmek olduğunu ifade etti. Hayat Murat, torunu Sinan’ın birinci doğum gününü kutlamak için uçakla İstanbul’a gönderdikleri kardeşinin hastalığının son evresinde olmasına rağmen büyük mutluluk yaşadığını kaydetti.Murat’ın oğlu Barış Bezel ise annesinin torunu Sinan’ı görmüş olmasına sevindiğini, bunun yanısıra sosyal medyada annesiyle ilgili olarak vatandaşların yolladığı mesajlardan mutluluk duyduklarını dile getirdi.Levent Kırca - Oya Başar Tiyatrosu’nda uzun yıllar çalıştıktan sonra bazı televizyon dizilerinde de oynayan Fatma Murat, geçen yıl pankreas kanserine yakalandı.İstanbul’da tedavisi başlayan Fatma Murat, daha sonra üç kızkardeşinin yaşadığı Antalya’ya yerleşti.