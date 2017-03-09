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Deutsche Welle

Bir tek kendi ülkesi oy vermedi

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk Brüksel'de yapılan zirvede tekrar konsey başkanlığı görevine seçildi. Brüksel'deki zirvede Tusk aleyhine tek oy kendi ülkesi Polonya'dan geldi.

09 Mart 2017 23:36

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk Brüksel'de yapılan zirvede tekrar konsey başkanlığı görevine seçildi. Brüksel'deki zirvede Tusk aleyhine tek oy kendi ülkesi Polonya'dan geldi.

Brüksel'deki Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'de 28 üye ülkeden 27'sinin oyunu alan Donald Tusk tekrar Avrupa Konseyi Başkanı oldu. 59 yaşındaki Donald Tusk 2019 yılı sonuna kadar Avrupa Konseyi başkanlığı görevini sürdürecek. Tusk, Twitter hesabı üzerinden "Avrupa Birliği'ni daha iyi hale getirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım” diye yazdı.

Avrupa Birliği liderlerinin yaptığı oylama öncesinde Polonya Başbakanı Beata Szydlo hemşerisinin seçimine karşı olduğunu açıkladı. Polonya hükümeti Tusk'ı Konsey Başkanı olarak Polonya'nın içişlerine karışmakla suçluyor.

Liberal bir çizgiyi savunan Tusk ile ülkede şu an hükümette olan sağ muhafazakâr Hukuk ve Adalet (PiS) partisi arasındaki siyasi anlaşmazlığın uzun bir geçmişi bulunuyor.

2007-2014 yılları arasında Polonya başbakanı olan Donald Tusk 2005 yılında cumhurbaşkanlığı yarışını PiS tarafından aday gösterilen Lech Kaczynski'ye karşı kaybetmişti. Kaczynski 2010 yılında bir uçak kazasında hayatını kaybetmiş; ikiz kardeşi Jaroslaw Kaczynski hükümeti olayı aydınlatma konusunda isteksiz olmakla suçlamıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP / EC, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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