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Bir taşla iki kuş

Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe ile aynı grupta bulunan Arsenal, hem sarı-lacivertli ekibi mercek altına aldı, hem de daha da önce transferlerini planladığı Volkan Demirel ile Semih’i daha ya

03 Eylül 2008 03:00

Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe ile aynı grupta bulunan Arsenal, hem sarı-lacivertli ekibi mercek altına aldı, hem de daha da önce transferlerini planladığı Volkan Demirel ile Semih’i daha yakından inceleme fırsatı yakaladı.

Özellikle Avrupa Şampiyonası sırasında tüm dikkatleri üzerine çeken ve manşetlerden düşmeyen Volkan ve Semih’in bu sezonki durumunu mercek altında tutacak olan İngiliz kulüpleri, bu iki oyuncunun göstereceği gelişime göre transfer edilmesi için harekete geçecek.

Arsenal’in de Fenerbahçe’nin iki oyuncusu için bir ekip oluşturduğu ve bu ekibin Volkan ve Semih’i sürekli izleyerek, mart ayına kadar Arsene Wenger’e rapor vereceği belirlendi.

Wenger’in kararı ile iki oyuncunun transferi için adım atılacak ve Fenerbahçe ile görüşmeler başlatılacak. Volkan ve Semih’e menajerlerin İngiliz kulüplerinin bu ilgisini aktardığı ve ona göre performans göstermelerini istedikleri bildirildi.



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