"Bir taşla birkaç kuş; Atatürk, İş Bankası, CHP harcanacak; damat da maşa olacak!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerine yönelik dün yaptığı açıklamada "Meclis'e bu konuyu getiriyoruz. MHP de destekleyeceğini açıkladı. Bu hissenin hazineye devrini sağlamış olacağız" dedi. Cumhuriyet yazarı Ahmet Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası hisselerine yönelik açıklamasını köşesinde yorumladı. Tan Erdoğan'ın açıklaması için, "Bir taşla birkaç kuş! Hem Atatürk harcanacak, hem İş Bankası, hem de CHP. Damat da maşa olacak!" değerlendirmesinde bulundu.

"Arkasında hem kayınpeder hem de Bahçeli gibi kirve olan biri bahtsız olamaz"

Ahmet Tan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Hazine’nin tam takır, Maliye’nin kuru bakır olduğu bir dönemde işbaşı yaptığı için bahtsız sayıldığını, ancak 'arkasında hem kayınpeder hem de Bahçeli' gibi kirve olan birinin bahtsız olamayacağını savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'hem damadı, hem de Hazine’yi 'Atatürk’ün mirası ile' onurlandırmaya' karar verdiğini kaydeden Tan, Erdoğan'ın 'İş Bankası’nın Atatürk hisseleri derhal Hazine’ye devredilmelidir!' açıklamasını hatırlattı.

"Bir taşla birkaç kuş!"

Cumhuriyet yazarı Tan, Erdoğan'ın İş Bankası hisselerinin devrini Meclis'e taşıyacağını açıklamasıyla "Bir taşla birkaç kuş!" vurduğunu belirterek, "Hem Atatürk harcanacak, hem İş Bankası, hem de CHP. Damat da maşa olacak!" dedi.

Cumhuriyet yazarı Ahmet Tan'ın "Hisse-i ikbal!" başlıklı yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz