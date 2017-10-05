Bir Suudi kral ilk kez Moskova’da

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Tarihte ilk kez görevdeki bir Suudi Kral Moskova’ya resmi ziyarette bulunuyor.

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Moskova’da ziyaret etti.

Suriye’de altı yıldır süren savaşta farklı taraflarda olan ve Ortadoğu politikalarında genelde karşılıklı taraflarda olan dünyanın en büyük iki petrol üreticisi Suudi Arabistan ve Rusya, petrol fiyatlarındaki düşüşün neden olduğu ortak sorunlar nedeniyle ilişkileri ilerletmeye çalışıyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşe engel olmak için Suudi Arabistan liderliğinde OPEC ülkeleri ve Rusya’nın önderliğinde OPEC üyesi olmayan ülkeler arasında petrol arzında kesintiye giderek petrole bağımlı ekonomilerin sorunlarını hafifletmek için bir anlaşma imzalanmıştı. Mart 2018’e kadar geçerli anlaşmanın bu ziyarette 2018 sonuna kadar uzatılması bekleniyor.

Ziyaret öncesinde Rusya Enerji bakanı Aleksander Novak iki ülke arasında 1 milyar dolar değerinde bir enerji anlaşmasının imzalanacağını açıklamıştı. (Fotoğraflı)