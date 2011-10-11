-Bir şubeden çalıp diğer şubeye iade ettiler SAKARYA (A.A) - 11.10.2011 - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, büyük markaların mağazalarından çaldıkları kıyafetleri, aynı markanın başka ildeki şubelerine iade ederek ürün bedelini tahsil ettikleri öne sürülen baba ve oğlu yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mağazalar zinciri bulunan bir markanın Şeker Mahallesindeki şubesinden kıyafet çalındığı ihbarı üzerine, iş yerinin güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarından hırsızlığı baba M.H ve 13 yaşındaki oğlu E.H'nin gerçekleştirdiğini tespit eden polis, şüphelilerin aynı markanın Kocaeli şubesinde ''ürünü beğenmediklerini'' söyleyerek ürün bedelini tahsil ettiğini belirledi. Yapılan araştırma sonucu şüphelilerin adresini tespit eden polis ekipleri, baba ve oğlunu yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde büyük markalara ait mağazadan çaldıkları kıyafetleri, satın almış gibi göstererek, başka illerdeki şubelerinde değiştirerek kayıt altına aldırdıkları ve aynı yöntemle ürünleri başka bir mağazaya iade ederek parasını tahsil ettiklerini söyledikleri belirtildi.