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Dünya

BİR SONRAKİ TOPLANTI KATAR'DA LONDRA (A.A)

29 Mart 2011 22:59

-BİR SONRAKİ TOPLANTI KATAR'DA LONDRA (A.A) - 29.03.2011 - Libya'daki durumun ele alınacağı bir sonraki temas grubu toplantısının Katar'da yapılacağı bildirildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı Uluslararası Libya Konferansından sonra İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, ''Resmi olarak bir temas grubu kurulmasına karar verildiği'' belirtilirken, bu grubun bir sonraki toplantısını da Katar'da düzenleyeceği ifade edildi. Nihai bildiride, ''Konferansa katılanlar Libya ile ilgili bir temas grubu oluşturulmasına karar verdi. Katar, mümkün olan en kısa zamanda ilk grup toplantısını düzenlemeyi kabul etti'' denildi. Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri, Libya'da operasyona katılan Arap ülkeleri. Katar, konferansta Başbakanı ile temsil ediliyor.

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